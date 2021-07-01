Аферисты в Италии: как украинским туристам не столкнуться с мошенниками во время отдыха за рубежом

Так, путешествовать автобусным туром вместе с девушкой решил киевлянин Илья. Одной из остановок был Рим. Времени было мало, поэтому по прибытии пара сразу пошла на экскурсию.

Как не платить огромные средства экскурсоводам?

По словам парня, их встретил иностранный гид, он предложил экскурсию в музеи по 50 евро с человека. Экскурсовод пояснил, что в музее находится лимитированная коллекция известных картин, и он договорился за вход только для их группы.

Такие аргументы убедили парня, и он решил отдать немалые деньги за культурный отдых.

"Музей был действительно хорош. Но потом когда мы увидели в кассе, что билет стоит 20 евро. Мы поняли, что гиду было также очень хорошо", - говорит Илья.

Как оказалось гид получал прибыль в размере 30 евро с человека.

Как работает схема

Как пояснил тревел-блогер Алексей Гирлов, он неоднократно бывал в Риме и посещал культурные достопримечательности города. Также он добавил, что хотел посетить Ватикан, но его удивили огромные очереди.

В выходные очередь может достигать нескольких тысяч людей. И этим конечно пользуются местные экскурсоводы.

"Предлагают провести экскурсию на любом языке. Цены они увеличивают в 2-3 раза, а то в 4. То есть они вас оценивают по внешности, сколько вы можете заплатить. Также они предлагают провести без очереди", - объясняет блогер.

Случай с киевлянином Ильей блогер не считает мошеннической схемой. Он объясняет, можно заплатить за билет в кассе и смотреть в музее самим. Но первое нужно выстоять очередь, которая может не заканчиваться до самого вечера.

Илья признается, что сразу не учел такого нюанса и думал, что его обманул гид. Парень говорит, что это была его вина, ведь заранее не подумал.

Эксперты по безопасности отмечают, что знакомится и выбирать для себя места культурного отдыха можно заранее. Купить билеты можно онлайн в таком случае никто не теряет денег и времени в очереди.