Аферисты в Италии: как украинским туристам не столкнуться с мошенниками во время отдыха за рубежом

В столице Италии Риме экскурсоводы наживаются на туристах. Прежде чем предлагать экскурсию они оценивают ваш внешний вид, и только тогда говорят стоимость своей услуги.
Об этом рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна".
Так, путешествовать автобусным туром вместе с девушкой решил киевлянин Илья. Одной из остановок был Рим. Времени было мало, поэтому по прибытии пара сразу пошла на экскурсию.
По словам парня, их встретил иностранный гид, он предложил экскурсию в музеи по 50 евро с человека. Экскурсовод пояснил, что в музее находится лимитированная коллекция известных картин, и он договорился за вход только для их группы.
Такие аргументы убедили парня, и он решил отдать немалые деньги за культурный отдых.
"Музей был действительно хорош. Но потом когда мы увидели в кассе, что билет стоит 20 евро. Мы поняли, что гиду было также очень хорошо", - говорит Илья.
Как оказалось гид получал прибыль в размере 30 евро с человека.
Как пояснил тревел-блогер Алексей Гирлов, он неоднократно бывал в Риме и посещал культурные достопримечательности города. Также он добавил, что хотел посетить Ватикан, но его удивили огромные очереди.
В выходные очередь может достигать нескольких тысяч людей. И этим конечно пользуются местные экскурсоводы.
"Предлагают провести экскурсию на любом языке. Цены они увеличивают в 2-3 раза, а то в 4. То есть они вас оценивают по внешности, сколько вы можете заплатить. Также они предлагают провести без очереди", - объясняет блогер.
Случай с киевлянином Ильей блогер не считает мошеннической схемой. Он объясняет, можно заплатить за билет в кассе и смотреть в музее самим. Но первое нужно выстоять очередь, которая может не заканчиваться до самого вечера.
Илья признается, что сразу не учел такого нюанса и думал, что его обманул гид. Парень говорит, что это была его вина, ведь заранее не подумал.
Эксперты по безопасности отмечают, что знакомится и выбирать для себя места культурного отдыха можно заранее. Купить билеты можно онлайн в таком случае никто не теряет денег и времени в очереди.
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