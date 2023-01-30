Аеророзвідники, яким Порошенко передав БПЛА Poseidon, показали вражаюче відео

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним", - пояснив Порошенко.

Перший комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року. Порошенко також передав комплекс Poseidon розвідникам 131-го батальйону.

14 січня Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА, які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.