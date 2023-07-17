Аеророзвідники батальйону "Свобода" подякували Кличку за допомогу

"Сьогодні наші батальйони "Свобода" висловлюють свою щиру подяку Київському міському голові, Віталію Кличко, за системну допомогу від початку повномасштабного вторгнення і донині. Це дрони, якісні каски, тепловізори та приціли, радіостанції та гарнітури, старлінки та інше необхідне обладнання", - зазначають бійці батальйону.

Окремо бійці аеророзвідки відзначають важливість наданих дронів для ведення бойових дій.

"Ваша підтримка є складовою нашого результату у кількості знищених орків, у підбитій і спаленій техніці. Дрони які ви нам надали розвідують ворожі позиції та керують артилерією, десятки разів на день скидають гранати на голови оркам і все це можливо завдяки вашій підтримці. Більше дронів-менше орків", - наголошують бійці.