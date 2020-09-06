В аэропорту Львова "держали" иностранцев: разгорается скандал

В Украину не пускали по меньшей мере 10 граждан США, Канады и Германии для посещения пожилых родственников. Все заявленные в списках документы были в наличии. Однако, как оказалось, в законах есть нюанс, который делает невозможным посещение страны. Что происходило с иностранцами и как отреагировали в Госпогранслужбе Украины – читайте ниже.

Что произошло

5 сентября в 17:30 в Украину прибыли иностранцы. И как минимум до 1:30 6 числа их держали в аэропорту. Подробности рассказала одна из пассажирок Мария Ягла в своем Facebook.

По данным свидетельницы инцидента, каждый из задержанных иностранцев имел свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинское страхование и тому подобное. Кроме того, прибывшие в Украину иностранцы, были родственниками первой линии граждан Украины. Несмотря на наличие всех документов, иностранцев пускать все равно не захотели.

"Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-гражданам Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет", – отметила Мария Ягла.

Только спустя более 6 часов всех иностранцев пропустили на территорию Украины по указанию из Киева.

"Пробелы" в законах

В конце августа, когда было принято решение о закрытии границ для иностранцев из-за роста случаев заболевания. Так, лицам без гражданства и вида на жительство на период с 28 августа по 28 сентября 2020 года был запрещен въезд. Однако в списке исключений для посещения страны были указаны лица, "которые являются родителями или детьми гражданина Украины".

В то же время в ответах пользователям под сообщением в Facebook Госпогранслужба указывает собственную трактовку.

"В отношении детей граждан Украины – это лицо иностранца моложе 18 лет, при наличии документов, подтверждающих этот факт (например: оригинал, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка и ксерокопия паспортного документа гражданина Украины)", – отметили в ведомстве.

Ранее, 2 сентября, Кабинет министров внес изменения в постановление о запрете въезда иностранцев, однако расширил перечень родственников, которые могут путешествовать к гражданам Украины.

Напомним, в МИД заявили, что Украина не получила негативной реакции от международных партнеров после закрытия границ.

Также мы писали, что в Украине действует упрощенный режим въезда для белорусов.