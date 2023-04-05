Адвокат розповів водіям, як не попасти на штраф в 17 тисяч гривень

Дуже часто патрульні безпідставно зупиняють водія, особливо люблять це робити на блокпості. Буває, що вам не роз'яснили права, проте провели огляд на стан алкогольного сп'яніння, вилучили посвідчення та направили до суду.

Як не отримати штраф 17 тисяч гривень та заборону на рік водіння, розігнав адвокат Роман Сімутін у Telegram.

Пам'ятка для водіїв, щоб знати свої права

Не йдіть до суду без адвоката, у 99% випадків програєте та заплатите штраф.

Слідкуйте за повідомленнями про виклик до суду, а ще краще контролюйте їх через Реєстр судових рішень, бо буває, що обманюють та ухвалюють рішення без вас.

Перед подихом у драгер, вимагайте сертифікат відповідності та свідоцтво про перевірку. Це два різні документи, які часто відсутні. А якщо вам їх не пред'явили або надали незавірену належним чином копію та склали протокол, то обов'язково про це вкажіть, бо це працює.

Дихайте в драгер двічі й з новим мундштуком різниця відчутна. Обов'язково вказуйте про це у протоколі з формулюванням: "Не погоджуюсь з результатами, прилад показує різні дані".

Вимагайте проходження обстеження в лікарні не драгером, а із забором крові.

Якщо свідками залучили медперсонал, обов'язково вкажіть про це в протоколі.

Якщо у лікарні акт обстеження склала медсестра, а не лікар – обов'язково вкажіть це у протоколі.

Завжди контролюйте, що підписують свідки після вашого обстеження, бо поліція може вписати до пояснення навіть вигадані факти.

Якщо протягом двох годин з моменту зупинки вас не обстежили, всі подальші дії поліції – незаконні. Напишіть про це у протоколі.