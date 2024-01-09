Адвокат назвав найнебезпечніші норми, які намагають внести у закон про мобілізацію

В Україні уже кілька тижнів обговорюють зміни у закон про мобілізацію, які можуть внести уже найближчим часом. Серед них є норми, узаконення яких можна буде вважати повним правовим провалом.

Про те, які небезпечні норми просувають у закон про мобілізацію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію юриста Романа Сімутіна у YouTube .

Найнебезпечніші норми, які намагаються просунути у закон

"У новий законопроєкт про мобілізацію навмисно понапихали відверто ідіотських, неконституційних норм і абсурдних покарань, аби щодо них усі пообурювалися, а тим часом спробують протягнути ті норми, на які суспільство не звернуло належної уваги", - каже Сімутін.

Такою небезпечною нормою адвокат вважає те, що ТЦК хочуть наділити повноваженнями перевіряти військово-облікові документи.

"Та вони і без повноважень уже їх перевіряють, заламують руки, запихають в авто і привозять до ТЦК, а тут їх хочуть ще й уповноважити", - обурюється юрист.

Він зазначає, що поліцейські за законом мають повноваження перевіряти документи, але за відмову їх пред’являти, можуть скрутити людину та вліпити злісну непокору представнику правоохоронного органу - ст. 185 КУпАП. Тож на думку Сімутіна, подібні випадки можуть ставатись і з представниками ТЦК, якщо їм нададуть уповноваження перевіряти документи.

"А як вам повноваження начальника ТЦК накладати арешт на майно осіб, які ухиляються? Сидить такий собі бос, відкрив реєстр боржників, клацнув кнопочкою і оп - вітаємо, ви тепер безхатько. І все це може стати реальністю, якщо введуть норму", - каже адвокат.

Також він вважає, що небезпечною є норма, яка передбачає, що громадини мають обов'язково з'явитись у ТЦК протягом 20 днів з дати продовження мобілізації.

"У разі прийняття закону до середини лютого 2024 року, тобто дати продовження тримісячного терміну воєнного стану, якщо ви не з’явилися до ТЦК - то автоматично будете винні за ст. 210-1 КУпАП з отими космічними штрафами від 34 000 до 51 000 грн. При цьому строк притягнення до адміністративної відповідальності збільшують із трьох місяців до трьох років. Простими словами: штрафуватимуть навіть через три роки", - пояснює Сімутін.

Якщо приймуть закон у тій редакції, що він перебуває зараз, то протокол за порушення законодавства про мобілізацію не потрібно буде складати.

"Чому? Бо одразу виноситься постанова начальником ТЦК, де він без будь-яких пояснень, виклику особи та доказів визнає вас винним і накладає штраф. Якщо серйозно - це повний правовий провал. Таке враження, наче ти якийсь раб на плантації: якщо мовчиш - отримуй раз батогом, а будеш скаржитись - отримуй десять", - говорить адвокат.

Також депутати пропонують криміналізувати відмову від проходження ВЛК.

"А тепер уявіть: ви йдете вулицею, нікого не чіпаєте, а вас заштовхали в бус, завезли до ТЦК, дали направлення на ВЛК і поставили перед вибором - проходиш ВЛК або строк 3 роки. Як вам перспектива?" - каже Сімутін.