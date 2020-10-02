Я в аду и сгорю на этой крыше: очевидцы о катастрофических пожарах в Луганской области

В Луганской области не перестают пылать пожары и огнем уничтожено уже почти 13 тысяч гектаров. Погибли 9 человек, еще 17 госпитализированы и судьба около двух десятков человек на данный момент неизвестна.

Координатор северодонецкого офиса благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Ворошилова рассказала для издания УНИАН о жуткой катастрофе, которая настигла жителей Луганской области.

"Сосед всю ночь боролся с огнем. Он вечером вывез семью в безопасное место и вернулся. Завел генератор, включил насос. Пока хватало бензина, поливал дом и двор с крыши. Вокруг горели соседские дома, он боялся, что пламя переметнется к нему. Когда я с ним созванивалась в два-три часа ночи, он говорил: "Я как в аду. Меня со всех сторон окружил огонь. Я тут и сгорю на этой крыше". Тем не менее он сохранил дом, остался цел. Вот так рисковали люди. Сосед мог бы уехать, но не факт, что было бы, куда вернуться", - рассказала Ворошилова и добавила, что самое страшное в том, что ситуацию контролировать невозможно.

Она отметила, что ветер подхватывал пламя из леса, и порывы разносили его в разные стороны. Строения загорались в хаотичном порядке и пострадали не те дома, что были ближе к деревьям, а в разных местах. В среду огонь обошел поселок в центре леса, но в четверг и он начал гореть.

Опасно становится уже и в Северодонецке. Местные жители говорят, что ни там, ни в окрестных селах нечем дышать, у всех красные глаза, дым стоит плотной завесой.

"Огонь шел к району, где расположен завод "Азот". Пожар на нем мог быть опасен для всего города. Это работающее предприятие, там на складах аммиак, селитра и т.д. Чувствуем себя как на пороховой бочке, огонь окружает со всех сторон. И не забывайте, что идет война", - добавила Ворошилова.

Она рассказала, что под Северодонецком есть аэродром в лесу, где возможно по периметру могли быть закопаны мины или остались неразорвавшиеся снаряды. Взрывы были, но к счастью, ничего и никуда не прилетело.

Ворошилова сообщила, что часть строений на КПВВ в Станице Луганской сгорела полностью, так как при строительстве использовались пластиковые блоки. Пожар начался, когда там стояла очередь и КПВВ пришлось закрыть. Люди просто остались по разные стороны в подвешенном состоянии и непонятно, когда пункт откроют.

Кроме того, Ворошилова высказала предположение о причинах пожара и считает, что без вмешательства человека тут не обошлось. Она добавила, что местное население в шоке и сейчас о причинах не думает, люди озлоблены и на чиновников, которые к ним приезжают, просто кричат.

"Нет точных данных о погибших. Есть те, кого мы не можем найти, возможно, их эвакуировали, и они без телефонов в Северодонецке. Есть одна семья с детьми, которая не выходит на связь. Всего не выходят на связь человек 10-15. Непонятно, где эти люди оказались во время пожара. Среди них есть и лежачие, которые не могли самостоятельно выбраться", - объяснила волонтер.

Напомним, ранее мы писали о том, что под угрозой возгорания в Луганской области оказалось 30 населенных пунктов.

А также рассказывали о том, что в сети появились жуткие фотография последствий пожара в Луганской области.