Адский отдых: в лагере под Львовом дети голодают в жуткой антисанитарии

Из детского лагеря "Соколятко" во Львовской области родители начали массово забирать детей. Путевки на отдых для детей из малообеспеченных семей выделило государство, но отдых превратился в настоящий кошмар.

Путевки в оздоровительный лагерь "Соколятко" предоставило государство, для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Родителям пришлось отплачивать только дорогу туда и обратно. Однако условия в лагере оказались такие, что дети начали просить родителей побыстрее забрать их домой.

У малышей начались проблемы с желудком

Елена из Днепра преодолела почти 1000 километров, чтобы забрать своих двух дочерей из лагеря. Вместо трех недель девочки едва выдержали одну. У 12-летней Русланы на третий день начались проблемы со здоровьем – головная боль, тошнота, температура и резкая боль в животе. Врача директор вызывать не спешил и утверждал, что у девочки не отравление, а стресс. Якобы накануне она поссорилась с подругами и переволновалась.

Мама по телефону настояла на вызове скорой и девочку госпитализировали. Врач-педиатр поставила диагноз – функциональное расстройство желудка. Однако директор лагеря считает, что ничего страшного не произошло.

Дети банально голодают в лагере

За одну смену из лагеря досрочно забрали уже около 50 детей. По словам руководства лагеря, дети просто тоскуют по дому. Однако родители сообщили, что дети недоедают и маются от скуки.

По словам детей, еда очень невкусная, порции маленькие и они часто ложились спать голодные. Вожатые вместо развлекательной и обучающей программы стояли на кухне, чтобы приготовить обед. Во всех помещениях лагеря – грязь, окна открыть, чтобы проветрить – невозможно.

Мама одного из мальчиков призналась, что через неделю приехала забирать сына из лагеря и была шокирована грязью вокруг.

"В одной комнате делают ремонт, во второй – размещены дети, и этим всем дышат, этой пылью", - рассказала женщина.

Вожатые увольняются чуть ли не ежедневно

В одной из групп вожатая уволилась в день заезда, а родителям в лагере сказали, чтобы они сами искали новую. Или забирали детей домой.

Директор лагеря объясняет, что есть текучесть кадров и вожатые ежедневно приходят на работу и ежедневно увольняются.

Были нарушены условия тендера

Оказалось, что тендер на оздоровление детей выиграл лагерь, который рассчитан на 250 детей. Однако, заведение готовилось принять около 1000 детей из малообеспеченных и многодетных семей. И поэтому лагерь начали спешно ремонтировать и расширять, параллельно с приемом воспитанников.

Чиновники Самборской райгосадминистрации не могут ответить, почему так произошло с тендером. Но признаются, что вожатых, поваров и уборщиц в лагере в три раза меньше, чем нужно.

Сейчас готовится обращение во Львовскую ОГА, чтобы сократить количество детей. Однако путевки уже распределили и смены будут длиться до декабря. На оздоровление детей выделили 600 млн гривен. Родителям нужно оплачивать самостоятельно только дорогу.