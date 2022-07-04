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Адская жара и грозы всю неделю. Синоптики рассказали, где и когда стоит ожидать прохладу

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшую неделю будет жаркая и местами - с грозовыми дождями. Но в одном регионе со среды станет намного прохладнее.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшую неделю - читайте в материале ниже.

Погода в Украине 4 июля

В понедельник синоптики прогнозируют сухую погоду по всей территории страны. Местами возможно усиление ветра. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов.

Днем в большинстве регионов ожидается от +28 до +31 градуса, в центральной части, на юге и на севере прогреется снова до +32 градусов.

В Киеве 4 июля будет солнечно и сухо, без осадков. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем воздух прогреется до +30 +32 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 4 июля

Погода в Украине 5 июля

Во вторник грозы придут в западные области страны, в остальных регионах будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью поднимется до +16 +20 градусов, днем в большинстве областей ожидается +30 +32 градуса, метами прогреется до +34 градусов.

В Киеве 5 июля небольшая облачность, но без осадков. Ночью в столице +20 +22 градуса, днем воздух прогреется до +32 +34 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 5 июля

Погода в Украине 6 июля

Грозы в среду охватят все западные области, север страны и северо-восток. Также осадки доберутся до столицы.

В западных областях начнет падать температура воздуха, днем от +24 до +27 градусов. На остальной территории страны будет жарко, от +30 до +34 градусов.

В Киеве 6 июля ожидается гроза. Ночью от +20 до +22 градусов, днем воздух прогреется в столице до +32 +34 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 6 июля

Погода в Украине 7 июля

В четверг грозы и дожди пройдут в большинстве областей на западе страны, в северных областях, частично на юге и в центральной части. Сухо будет только на востоке Украины.

Температура на западе ожидается от +22 до +25 градусов, на севере до +26 градусов. В центре от +25 до +28 градусов. Сильная жара сохранится только на востоке страны, там синоптики прогнозируют до +32 +34 градусов.

В Киеве 7 июля ожидается гроза и похолодание. Ночью температура снизится до +15 +17 градусов, днем ожидается от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 7 июля

Погода в Украине 8 июля

В пятницу грозы охватят все области Украины, сухо будет только в Виннице. Ночная температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов.

Днем на западе синоптики прогнозируют +22 +24 градуса, в центральной части и на севере от +24 до +27 градусов. На юге и востоке будет жарко, от +28 до +34 градусов.

В Киеве 8 июля пройдет сильная гроза, возможны ливни. Ночью в столице +15 +17 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 8 июля

Кстати, ранее мы писали о том, какую погоду синоптики обещают в июле.

А также рассказывали, когда в июле ожидаются сильные магнитные бури.

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