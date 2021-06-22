Абитуриентам на заметку: какие специальности самые популярные среди студентов заграницей

Как свидетельствуют результаты мирового рейтинга QS World University Ranking by Subject 2021, было проанализировано более 50 специальностей и выяснили, куда поступают абитуриенты по всему миру.

Самые популярные специальности во всем мире

Информатика и информационные системы

Так, за последний год, самым популярным направлением стала информатика и информационные системы. Учитывая, что прогресс технологий во всем мире растет, начиная от искусственного интеллекта к данным. Однако эксперты считают, что эти направления будут и в дальнейшем популярными

Фото: самые популярные профессии во всем мире (pexels.com)

Техника и технологии

Тематическая сфера инженерии и технологий охватывает шесть различных отраслей техники, в том числе и информатику:

информатика и информационные системы,

Химическая инженерия,

гражданское и промышленное строительство,

электрическая и электронная инженерия,

машиностроение,

нефтетехника.

Бизнес и менеджмент

В тройку лидеров входит и исследование бизнеса и менеджмента. Эти направления в этом году вызвали большой интерес среди абитуриентов всего мира.

Медицина

В прошлом году из-за коронавируса самыми востребованными стали выпускники медицинских вузов. Кроме того, речь идет не только о лечении пациентов с COVID-19, но и о разработке и испытании вакцин. Как рассказали эксперты, в мире всегда потребуются квалифицированные врачи и медицинский персонал.

Фото: самые популярные профессии во всем мире (pexels.com)

Экономика и эконометрика

Все страны мира в прошлом году столкнулись со снижением экономической активности из-за пандемии COVID-19. Поэтому специалисты в сфере экономики также стали нужными.

Право

Направление с акцентом на карьеру и закон тоже вызвало интерес среди поступающих. Это пока одна из самых популярных специальностей во многих странах.

Фото: самые популярные профессии во всем мире (pexels.com)

Механическая, авиационная и производственная техника

Пять различных отраслей техники включены в рейтинг самых популярных направлений. Однако в тренде — машиностроение, авиационная и производственная техника.

В частности востребованными стали инженеры в аэрокосмической, автомобильной промышленности и многих других отраслях.

Архитектура

Архитектура продолжает оставаться самой популярной специальностью искусства и гуманитарных наук, который фигурирует в рейтингах направлений.

Фото: самые популярные профессии во всем мире (pexels.com)

Искусство и дизайн

Этот вид деятельности стал популярным, потому что предыдущие несколько лет он нигде не фигурировал. Этот вид деятельности стал популярным, потому что предыдущие несколько лет он нигде не фигурировал. Чтобы найти работу в этой сфере специалисты говорят, что нужно учитывать репутацию вуза, студент закончил, и репутацию компании, где будет работать.

Бухгалтерский учет и финансы

Одним из 15 направлений социальных наук и управления популярным стал бухгалтерский учет и финансы. Специалисты этих специальностей сейчас тоже пользуются спросом.