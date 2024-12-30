Аби чорти та зло не вхопили! Бійці елітного підрозділу підтримали традиції та показали дивовижні образи героїв Маланки

Маланка - це частина традиційного святкування Нового Року українців. Свято виглядає як ряжене дійство, де учасники в масках і костюмах ходять від хати до хати, замовляють на щасливий рік, відганяють темні сили та весело проводять час, допомагаючи один одному пережити найтемніші дні року. Підтримати цю традицію вирішили й військові.

Як виглядали бійці Окремого загону систем спеціального призначення "Тайфун" у костюмах героїв Маланки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Напередодні 2025 Нового року бійці Окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" приміряли на собі архетипічні образи героїв Маланки.

Наші пращури вірили, що коли закінчується старий рік та починається новий, світ стає незахищеним і темні сили можуть прийти на землю - тож маланкарі вдягають маски, щоб заплутати темні сили.

Бійці підрозділу "Тайфун" у костюмах героїв Маланки (фото: Даня Привіт)

Маски злих персонажів, як-от чортів, вдягають ще й для того, аби відлякувати справжніх чортів та справжнє зло.

Бійці підрозділу "Тайфун" у костюмах героїв Маланки (фото: Даня Привіт)

Наші військові борються зі злом щодня зі зброєю в руках, а напередодні Нового Року ще й продовжують традиції наших предків.

Бійці підрозділу "Тайфун" у костюмах героїв Маланки (фото: Даня Привіт)

Ба більше, маски допомагають маланкарям вивільнити справжніх себе. Оточення не знає, хто ховається під маланкарською маскою - і це допомагає зняти "маску" соціальну та побути собою справжнім.

Бійці підрозділу "Тайфун" у костюмах героїв Маланки (фото: Даня Привіт)

А ще маланкування дозволяє зменшити внутрішню напругу, вийти з буденного світу у світ вигаданий.

Бійці підрозділу "Тайфун" у костюмах героїв Маланки (фото: Даня Привіт)

Маланкарі з проєкту "Коза-Маланка" допомогли кожному та кожній з воїнів на фото підібрати образи, які їм відгукуються та розкривають якусь частину внутрішнього Я.

Бійці підрозділу "Тайфун" у костюмах героїв Маланки (фото: Даня Привіт)

Так наші воїни відобразили у своїх образах елементи персонажів Пана, Ворожки, Діда, Чорта, Лихваря, Лікаря. Та все ж військова форма є невідʼємною частиною "Я" кожного та кожної в "Тайфуні".