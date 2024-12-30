Чтобы черти и зло не словили! Бойцы элитного подразделения поддержали традиции и показали удивительные образы героев Маланки

Маланка - это часть традиционного празднования Нового Года украинцев. Праздник выглядит как ряженное действо, где участники в масках и костюмах ходят от дома к дому, заказывают на счастливый год, отгоняют темные силы и весело проводят время, помогая друг другу пережить темные дни года. Поддержать эту традицию решили и военные.

Накануне 2025 Нового года бойцы Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" примерили на себя архетипические образы героев Маланки.

Наши предки верили, что когда заканчивается старый год и начинается новый, мир становится незащищенным и темные силы могут прийти на землю - поэтому маланкари надевают маски, чтобы запутать темные силы.

Бойцы подразделения "Тайфун" в костюмах героев Маланки (фото: Даня Привет)

Маски злых персонажей, например чертей, надевают еще и для того, чтобы отпугивать настоящих чертей и настоящее зло.

Бойцы подразделения "Тайфун" в костюмах героев Маланки (фото: Даня Привет)

Наши военные борются со злом ежедневно с оружием в руках, а накануне Нового Года еще и продолжают традиции наших предков.

Бойцы подразделения "Тайфун" в костюмах героев Маланки (фото: Даня Привет)

Более того, маски помогают маланкарям высвободить настоящих себя. Окружающие не знают, кто скрывается под маланкарской маской - и это помогает снять "маску" социальную и побыть собой настоящим.

Бойцы подразделения "Тайфун" в костюмах героев Маланки (фото: Даня Привет)

А еще маланкование позволяет уменьшить внутреннее напряжение, выйти из обыденного мира в мир вымышленный.

Бойцы подразделения "Тайфун" в костюмах героев Маланки (фото: Даня Привет)

Маланкари из проекта "Коза-Маланка" помогли каждому и каждой из воинов на фото подобрать образы, которые им откликаются и раскрывают какую-то часть внутреннего Я.

Бойцы подразделения "Тайфун" в костюмах героев Маланки (фото: Даня Привет)

Так наши воины изобразили в своих образах элементы персонажей Пана, Гадалки, Деда, Черта, Ростовщика, Врача. И все же военная форма является неотъемлемой частью "Я" каждого и каждой в "Тайфуне".