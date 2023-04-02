"А потім він ляснув мене по сідницях": пасажирка поскаржилася на домагання провідника Укрзалізниці

Провідник потягнув за низ футболки

За словами жінки, вона пішла до провідника, щоби купити води. А він спочатку поводився дивно.

"Все почалося з того, що він зі мною дуже дивно розмовляв, заглядав у вічі, посміювався. Спочатку я подумала, що це просто старша людина, може, в нього прийнято так спілкуватися. Мені це було не дуже приємно, тому я просто чемно розрахувалася і повернулася, щоб вийти. Але раптово я відчула, що щось тягне мій низ футболки, її ніби трохи піднімають. А потім він ляснув мене по сідницях", - розповіла Ганна.

Вона зізналася, що схожі ситуації у транспорті вже бували, і вона завжди не знала, як реагувати.

"У якийсь момент я заціпеніла. У мене була схожа ситуація в громадському транспорті, і тоді я також не знала, що робити. Я не могла повернутися, щось крикнути - просто продовжила шлях у своє купе", - зізналася пасажирка.

Знайомий, з яким жінка їхала в одному вагоні, порадив одразу подзвонити на гарячу лінію. Ганна так і вчинила. Написала у чат-бот "Укрзалізниці". Звернення зафіксували та відповіли, що скоро підійде начальник поїзда.

На той момент вона не знала, що, крім звернення на гарячу лінію, вона може звернутися також до поліції. Їй здавалося, що для цього потрібна якась експертиза – синці, сліди насильства.

"Думала, що в мене мають бути якісь докази - експертиза у гінеколога, якщо це зґвалтування, чи синці, якщо мене хтось утримував. А тут мене просто луснули - це такий типовий досвід для жінок, що я думала, що його навіть не сприймуть. Тому я лягла на своє місце і швидко заснула", - зізнається Ганна.

Однак вона швидко прокинулася через страх. Жінка розуміла, що перебуває з провідником в одному приміщенні, він може будь-якої миті зайти до її купе. Вона боялася вийти в коридор чи туалет, бо була налякана і не знала, що він може зробити.

Начальник поїзда ставив дивні питання

Ганна Шеремет розповіла, що начальник поїзда справді прийшов швидко. Але він її постійно перебивав і ставив дивні запитання.

"Начальник прийшов, але він мене постійно перебивав, випитував, чи справді це сталося, говорив, що йому важко в це повірити, бо раніше таких скарг на провідника не було. Через ці дивні й незрозумілі питання я почувала себе не дуже добре. Вони вибили з себе, у мене навіть почали закрадатися сумніви, чи справді це було. І який сенс мені був вигадувати цю історію з приводу абсолютно незнайомої мені людини? - описала пасажирка.

Вона додала, що хотіла лише одного – щоб винного було покарано і більше ні з ким такої ситуації не повторилося.

"Я знаю, хто це зробив, знаю, що цього не мало статися і що це має якось каратися. Після нашої розмови начальник поїзда сказав, що проситиме у провідника роз'яснення і запитав, що ж йому з цим робити, якого покарання я хочу для працівника. Я відповіла, що звільнення", - розповіла Ганна.

Тільки згодом вона дізналася, що її могли перемістити в інший вагон, а провідника зняти зі зміни. Їй могли надати психологічну підтримку. Але її залишили на тому самому місці.

Яке покарання отримав провідник

Спочатку начальник поїзда повернувся до Ганни та сказав, що провідник таким чином просто з нею жартував і жодних торкань не було.

"Я взагалі не зрозуміла, до чого це було, якої реакції він від мене очікував. Я розповіла про ситуацію, а у відповідь отримала не підтримку, а лише сумніви та заяви про те, що такого не може бути. До кінця поїздки я багато часу провела в тамбурі в іншому кінці вагона і думала про те, яка це була неадекватна реакція. Потім я домовилася з провідницею іншого вагона, що вона випустить мене через свої двері, щоб мені не потрібно було знову бачитися з цим чоловіком", - розповіла пасажирка.

Неприємний інцидент з Ганною Шеремет стався в ніч із 14 на 15 березня. За кілька днів вона зателефонувала до "Укрзалізниці", щоб дізнатися, як відреагували на її скаргу.

"Провідник отримав лише догану, тобто штамп у трудовій книжці. Коли я спитала про звільнення, мені сказали, що таке станеться, якщо у нього збереться три такі догани. Тобто ще дві жінки мають постраждати від домагань, щоб працівника усунули нарешті від роботи з людьми.І не всі наважаться говорити про це, то скільки жінок справді ще пройдуть через мій досвід?" – пише жінка.

Вона додала, що якщо провідника не покарати зараз, то він зрозуміє, що наслідків у його дій не буде, і почуватиметься ще вільніше. На додаток, під постом Ганни у соціальних мережах було багато коментарів від жінок, які стикалися із подібними ситуаціями.

В "Укрзалізниці" відповіли на інформаційний запит та повідомили, що обставини інциденту повністю не встановлені, оскільки у вагоні не було відеофіксації. Але вони передали звернення до правоохоронних органів, щоб провести детальне розслідування.

"Мовчати про ганебне - не наш підхід. Тільки миттєва реакція та залучення правоохоронців для неупередженого розслідування. Якщо мають місце зневажливі слова, а тим більше дії, вони мають жорстко каратися за законом. Якщо ні, ім'я та честь нашого співробітника не повинні бути предметом хейту у соцмережах. Тому ми запросили якнайшвидшу та ретельну перевірку, чи мали місце ознаки складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 153 КК України. Толерантність, якщо підтверджується така поведінка, нульова", - повідомили в компанії.

На період слідчих справ провідника усунули від обслуговування пасажирських рейсів. Також в Укрзалізниці нагадали алгоритм дій у таких ситуаціях: звертатися до начальника поїзда та свідків, фіксувати факт неправомірної поведінки та одразу викликати поліцію.