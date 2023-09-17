"А можна завтра, бо треба збігати... за кордон?" Пародійне відео на обшуки у Шуфрича смішить до сліз

15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича. Нардепа перевіряють на причетність до державної зради. Цікаво, що під час обшуків у екс-представника нині забороненої "Опозиційної платформи - За життя" знайшли цілу низку забороненої радянської символіки: георгіївські стрічки, медалі та кітелі ЗС РФ.
Візит СБУ до Шуфрича і подальше його затримання породили багато мемів. А актор і автор студії "Квартал 95" Юрій Великий вирішив зняти пародію на те, як проходив обшук в одіозного політика.
Зауважимо, що ролик під назвою "СБУ в гостях у Шуфрича" за лічені години після публікації в YouTube зібрав сотні тисяч переглядів.
На кадрах Юрій пародіює Шуфрича на фоні помешкання "пшонка-стайл". У цьому відео Великий-Шуфрич розсипається у компліментах правоохоронцям.
"Я на кожному ток-шоу казав: Малюк прийде - порядок наведе! Але мене ніхто не слухав! От ви, хлопці, молодці! Дозвольте вам руку потиснути!" - говорить він.
"Хлопці, а може завтра прийдете? В мене брудно в хаті… А ще мені треба збігати швиденько зараз… за кордон", - додає "Шуфрич".
Російський військовий кітель він називає "спортивним костюмом", російські медалі йому "підкинула собака", радянська форма - це "реквізит театру ватного глядача".
"Я ж великий патріот своєї країни. Он навіть прапор України висить у дворі… сусідів", - каже актор від імені нардепа.
Одним словом, подивіться це відео, щоб покращити настрій.
Відео з YouTube-каналу "Юрій Великий"
Раніше ми писали про те, що зірка "Бригади" приїхав до Донецька і зганьбився промовою про окупантів.
А також розповідали про те, у чому звинувачують Нестора Шуфрича та хто він такий.