99% людей не хворіють COVID-19 повторно: київський інфекціоніст ошелешив заявою

Київський лікар зробив заяву про коронавірус (колаж РБК-Україна)

Київський лікар повідомив, що коронавірусом не можна захворіти по другому колу

Коронавірусом не можна захворіти повторно. Таким заявою шокував українців інфекціоніст з Київської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. Медик розповів, що довгий час вивчав питання повторного зараження COVID-19 і пропонував знайомим і близьким зробити тести на антитіла. Вони здавали аналізи кожен місяць. Результати його вразили, бо ніхто з досліджуваних не захворів другий раз. Про це лікар розповів в інтерв'ю Тетяні Кіпіані.

"Ніхто з них не захворів другий раз. Так, я знаю, що зараз мені будуть писати, що є випадки повторних заражень. Але потрібно розбиратися, хто це пише і на якій підставі. Якщо у мене два рази пропав нюх - це ще не значить, що це коронавірус. Є й інші захворювання, пов'язані з носом. Гайморит, наприклад", - розповів доктор Дубровський.

Також медик повідомив, що іноді бувають помилки і в аналізах, адже в лабораторіях теж помиляються. Інфекціоніст зазначив, що є люди, у яких дуже слабкий імунітет та захисні клітини не виробляються, але їх дуже мало.

"Але основна маса людей - це 99% не хворіють другий раз. Принаймні, в ті шість місяців, що ми бачимо", - сказав лікар.

"При коронавірусі антитіла не головне. Найголовніше - клітинний імунітет, про який зараз всі пишуть. Епідемія рано чи пізно закінчиться",- резюмував лікар.

Як ми повідомляли раніше, лікар-інфекціоніст розповів, як протікає COVID-19 в легкій формі.