98-летняя легендарная ветеран собралась снова на фронт - защищать Украину от очередных оккупантов

98-летняя Ольга Твердохлебова из Винницы, почетный ветеран Украины и полковник в отставке, во время полномасштабного вторжения России вызвалась с оружием в руках защищать родину от очередных захватчиков. Легендарная разведчица обратилась в военкомат в первые дни интервенции и попросилась в снайперы.

Ольга Ивановна рассказывает, что не смогла сидеть дома спокойно и хотела как-то помощь защитникам Украины. Позвонив в военкомат, отважная украинка поинтересовалась, можно ли записаться женщинам в снайперы.

"Говорят: "Да, можно". Тогда я стала себя рекламировать, что хорошо вижу, у меня есть разряд по гимнастике и легкой атлетике. Могу держать автомат. А еще, за меткую стрельбу из пистолета, - награждена отличием "Ворошиловский стрелок"", - вспоминает она телефонный разговор.

И признается, что на том коне провода просто онемели от удивления и спросили о возрасте.

"А тогда поняли, что это я, потому что в военкомате меня хорошо знают, и очень хорошо отказали, чтобы не оскорблять мой возраст, говорят: "Вы нам нужны здесь, нам нужно ваше слово, ваше мнение, ваша поддержка", - говорит Ольга Твердохлебова.

Ольга Твердохлебова, бывшая разведчица, ветеран Второй мировой войны и человек-легенда (фото: armyinform.com.ua)

Так, ветеран после этого предприняла попытку помочь остановить военную агрессию, "достучавшись" до сознания жительниц РФ. Она решила записать обращение к российским матерям, чтобы те не пускали сыновей на войну в Украину, где интервентов встретят вовсе не цветами, но пулями и коктейлями Молотова. Но Ольга Ивановна тогда поняла - дело бесполезное.

"Больше этого делать не буду. Не вижу смысла. Послушав перехваченные нашей разведкой разговоры российских солдат с родителями, поняла, что россияне - это зомби, которые не ценят жизнь своих детей. Им порой деньги, которые дают за погибших гораздо более важные", - отмечает ветеран.

Также она признается, что нападение РФ не стало для нее большой неожиданностью, хотя в душе отказывалась в это верить. Но когда узнала, что на границе сосредоточены большущие силы российской армии и "когда стали звучать эти глупые заявления Путина об истории Украины - в воздухе запахло грозой".

"Теперь "братская" страна - на стороне зла, и наш враг в Кремле. А Путин и Лукашенко, еще недавно звавшие меня на военные парады в Москву и Минск, - самые большие мои враги. Путин - настоящий шакал. А Лукашенко - это путинская шестерка, предатель... Эта война образовала огромную бездну между нашими народами", - подчеркивает Ольга Твердохлебова.

Почетный ветеран Украины Ольга Твердохлебова (фото: facebook.com/gazetaPK)

Легендарная ветеран Ольга Ивановна Твердохлебова, в девичестве Распопова, в годы Второй мировой войны для того, чтобы попасть на фронт, увеличила свой возраст, исправив год рождения в паспорте с 1925 на 1923 год.

Архивное фото Ольги Твердохлебовой, разведчицы Аси

Она была разведчицей с позывным Ася Андрусьева, по легенде из Харьковской области, выполняла важные задания в тылу врага на территории оккупированной гитлеровской армией Польши. Она одна из тех, благодаря кому был сорван замысел немецких войск взорвать часть Кракова.

Ольга Твердохлебова (фото: пресс-служба телеканала "Интер")