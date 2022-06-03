98-річна легендарна ветеран зібралася знову на фронт - захищати Україну від чергових окупантів

98-річна Ольга Твердохлєбова з Вінниці, почесний ветеран України та полковник у відставці, під час повномасштабного вторгнення Росії зголосилася зі зброєю в руках захищати батьківщину від чергових загарбників. Легендарна розвідниця звернулася до військкомату у перші дні інтервенції та попросилася у снайпери.

Ольга Іванівна розповідає, що не змогла сидіти вдома спокійно та хотіла якось допомогти захисникам України. Зателефонувавши до військкомату, відважна українка поцікавилася, чи можна записатися жінкам у снайпери.

"Кажуть: "Так, можна". Тоді я стала себе рекламувати, що добре бачу, маю розряд з гімнастики та легкої атлетики. Можу тримати автомат. А ще, за влучну стрільбу з пістолета, - нагороджена відзнакою "Ворошилівський стрілок"", - згадує вона телефонну розмову.

І зізнається, що на тому коні дроту просто заніміли від подиву і запитали про вік.

"А тоді зрозуміли, що це я, тому що у військкоматі мене добре знають, і дуже гарно відмовили, щоб не ображати мій вік, кажуть: "Ви нам потрібні тут, нам потрібне ваше слово, ваша думка, ваша підтримка", - каже Ольга Твердохлєбова.

Ольга Твердохлєбова, колишня розвідниця, ветеран Другої світової війни та людина-легенда (фото: armyinform.com.ua)

Так, ветеран після цього спробувала допомогти зупинити військову агресію, "достукавшись" до свідомості мешканок РФ. Вона вирішила записати звернення до російських матерів, щоб ті не пускали синів на війну в Україну, де інтервентів зустрінуть зовсім не квітами, проте кулями та коктейлями Молотова. Але Ольга Іванівна тоді зрозуміла - справа марна.

"Більше цього робити не буду. Не бачу сенсу. Послухавши перехоплені нашою розвідкою розмови російських солдатів з батьками, зрозуміла, що росіяни — це зомбі, які не цінують життя своїх дітей. Їм, часом, гроші, які дають за загиблих набагато важливіші", - зазначає ветеран.

Також вона зізнається, що напад РФ не став для неї великою несподіванкою, хоча в душі відмовлялася в це вірити. Але коли дізналася, що на кордоні зосереджені величезні сили російської армії та "коли стали лунати оті дурнуваті заяви Путіна про історію України - у повітрі запахло грозою.

"Тепер "братська" країна - на стороні зла, і наш ворог у Кремлі. А Путін і Лукашенко, які ще недавно кликали мене на військові паради в Москву і Мінськ, — найбільші мої вороги. Путін - справжній шакал. А Лукашенко - це путінська шестірка, зрадник... Ця війна утворила величезну прірву між нашими народами", - наголошує Ольга Твердохлєбова.

Почесний ветеран України Ольга Твердохлєбова (фото: facebook.com/gazetaPK)

Легендарна ветеран Ольга Іванівна Твердохлєбова, у дівочості Распопова, у роки Другої світової війни для того, щоб потрапити на фронт, збільшила свій вік, виправивши рік народження у паспорті з 1925 на 1923 рік.

Архівне фото Ольги Твердохлєбової, розвідниці Асі

Вона була розвідницею із позивним Ася Андрусьєва, за легендою з Харківської області, виконувала важливі завдання у тилу ворога на території окупованої гітлерівською армією Польщі. Вона одна з тих, завдяки кому було зірвано задум німецьких військ підірвати частину Кракова.

Ольга Твердохлєбова (фото: прес-служба телеканалу "Інтер")