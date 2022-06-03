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98-річна легендарна ветеран зібралася знову на фронт - захищати Україну від чергових окупантів

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Вінниця, П'ятниця 03 червня 2022 08:45
98-річна легендарна ветеран зібралася знову на фронт - захищати Україну від чергових окупантів Колаж РБК-Україна: 98-річна Ольга Твердохлєбова хотіла піти снайпером на фронт боротися з російськими загарбниками
Автор: Володимир Костирін

98-річна Ольга Твердохлєбова з Вінниці, почесний ветеран України та полковник у відставці, під час повномасштабного вторгнення Росії зголосилася зі зброєю в руках захищати батьківщину від чергових загарбників. Легендарна розвідниця звернулася до військкомату у перші дні інтервенції та попросилася у снайпери.

Про це пише газета "Пенсійний кур'єр".

Ольга Іванівна розповідає, що не змогла сидіти вдома спокійно та хотіла якось допомогти захисникам України. Зателефонувавши до військкомату, відважна українка поцікавилася, чи можна записатися жінкам у снайпери.

"Кажуть: "Так, можна". Тоді я стала себе рекламувати, що добре бачу, маю розряд з гімнастики та легкої атлетики. Можу тримати автомат. А ще, за влучну стрільбу з пістолета, - нагороджена відзнакою "Ворошилівський стрілок"", - згадує вона телефонну розмову.

І зізнається, що на тому коні дроту просто заніміли від подиву і запитали про вік.

"А тоді зрозуміли, що це я, тому що у військкоматі мене добре знають, і дуже гарно відмовили, щоб не ображати мій вік, кажуть: "Ви нам потрібні тут, нам потрібне ваше слово, ваша думка, ваша підтримка", - каже Ольга Твердохлєбова.

98-річна легендарна ветеран зібралася знову на фронт - захищати Україну від чергових окупантів

Ольга Твердохлєбова, колишня розвідниця, ветеран Другої світової війни та людина-легенда (фото: armyinform.com.ua)

Так, ветеран після цього спробувала допомогти зупинити військову агресію, "достукавшись" до свідомості мешканок РФ. Вона вирішила записати звернення до російських матерів, щоб ті не пускали синів на війну в Україну, де інтервентів зустрінуть зовсім не квітами, проте кулями та коктейлями Молотова. Але Ольга Іванівна тоді зрозуміла - справа марна.

"Більше цього робити не буду. Не бачу сенсу. Послухавши перехоплені нашою розвідкою розмови російських солдатів з батьками, зрозуміла, що росіяни — це зомбі, які не цінують життя своїх дітей. Їм, часом, гроші, які дають за загиблих набагато важливіші", - зазначає ветеран.

Також вона зізнається, що напад РФ не став для неї великою несподіванкою, хоча в душі відмовлялася в це вірити. Але коли дізналася, що на кордоні зосереджені величезні сили російської армії та "коли стали лунати оті дурнуваті заяви Путіна про історію України - у повітрі запахло грозою.

"Тепер "братська" країна - на стороні зла, і наш ворог у Кремлі. А Путін і Лукашенко, які ще недавно кликали мене на військові паради в Москву і Мінськ, — найбільші мої вороги. Путін - справжній шакал. А Лукашенко - це путінська шестірка, зрадник... Ця війна утворила величезну прірву між нашими народами", - наголошує Ольга Твердохлєбова.

98-річна легендарна ветеран зібралася знову на фронт - захищати Україну від чергових окупантів

Почесний ветеран України Ольга Твердохлєбова (фото: facebook.com/gazetaPK)

Легендарна ветеран Ольга Іванівна Твердохлєбова, у дівочості Распопова, у роки Другої світової війни для того, щоб потрапити на фронт, збільшила свій вік, виправивши рік народження у паспорті з 1925 на 1923 рік.

98-річна легендарна ветеран зібралася знову на фронт - захищати Україну від чергових окупантів

Архівне фото Ольги Твердохлєбової, розвідниці Асі

Вона була розвідницею із позивним Ася Андрусьєва, за легендою з Харківської області, виконувала важливі завдання у тилу ворога на території окупованої гітлерівською армією Польщі. Вона одна з тих, завдяки кому було зірвано задум німецьких військ підірвати частину Кракова.

98-річна легендарна ветеран зібралася знову на фронт - захищати Україну від чергових окупантів

Ольга Твердохлєбова (фото: прес-служба телеканалу "Інтер")

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 79-річну пенсіонерку з Маріуполя Валентину Костянтинівську, яка долучилася до територіальної оборони та записалася у батальйон - жінка стала героїнею багатьох публікацій всесвітньо відомих ЗМІ, і за тиждень до вторгнення РФ в Україну зізнавалася, що "в українців - ген опору, ген свободи, перемоги... Я мушу допомагати чим можу".

А також писали, як 67-річний пастор із Рівного Володимир Бричка врятував 1800 людей у Ворзелі, коли передмістя столиці атакували російські війська.

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Вторая мировая война ветеран Війна Росії проти України
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