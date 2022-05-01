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91-летняя женщина осталась под обстрелами в Чернигове, чтобы спасти картины мужа-художника

Скриншот видео: обстрелы Чернигова пережила 91-летняя женщина
Автор: Светлана Мащенко

91-летняя женщина оставалась в Чернигове, несмотря на постоянные обстрелы, чтобы уберечь картины своего мужа-художника. Евдокия Недашковская пережила две войны, она помнит бомбежки Второй мировой - тогда ей было 10 лет. И теперь спустя 80 лет, она во второй раз перенесла страх, голод и холод.

Об этом сообщает ТСН.

Бывшая библиотекарь отказалась уехать в безопасное место ради памяти о покойном муже. Она стремилась уберечь десятки полотен своего мужа, всю жизнь рисовавшего родной край.

7 марта Евдокия Николаевна встретила свой 91-й день рождения на стульчике в ванной. Она говорит, что за столько лет еще никогда так не сидела, не боялась, как теперь.

Женщина хорошо помнит свою первую войну

Тогда она с семьей жила в Сумской области. Она вспоминает, как мама прятала ее и старшую сестру на чердаке.

"Мама меня одевала в старое тряпье, старалась прятать. Но ни разу намерений не было, чтобы изнасиловать (со стороны немецких военных. - Ред.)", - рассказывает она.

Она говорит, что в войну есть было нечего. В поле собирали гнилую картошку, рвали щавель. Из этого и готовили.

Сейчас она снова пережила голод

Евдокия Николаевна говорит, что сильно была истощена, больна, были головокружения.

"Думала, что уже не встану. Конец уже. Прощалась", - рассказывает сквозь слезы.

С мужем она прожила 62 года. Она не могла оставить его работы, несмотря на уговоры дочерей, которые тоже остались в Чернигове.

Семен Недашковский - известный черниговский художник

Художник всю жизнь рисовал родной город и край. Его картины выставлены в местном музее, но самая большая коллекция - в квартире.

На картинах в основном - пейзажи, церкви.

Напомним, что в Чернигове из-за действий оккупантов погибли более 700 мирных жителей.

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Чернигов