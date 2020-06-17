90-летняя украинка с инвалидностью победила коронавирус: не слишком переживала

90-летняя украинка победила коронавирус (коллаж РБК-Украина)

После заражения COVID-19 выздоровела 90-летняя женщина под Тернополем

Украинка в очень почтенном возрасте и с хроническим бронхитом переболела коронавирусом и выздоровела. На 90-й день рождения сотрудники стационарного ухода территориального центра социального обслуживания Бучацкого района в селе Барыш под Тернополем устроили ей настоящий праздник.

Юлия Проста из села Киданив Бучацкого района попала в дом престарелых на склоне лет, так как у женщины не осталось семьи. Об этом пишет газета "Экспресс".

Там в отделении стационарного ухода она находится последние 5 лет. В апреле в учреждении заразились COVID-19 16 из 19 подопечных и работников, среди которых была и 89-летняя Проста.

Как рассказала заведующая отделением Ольга Долик, пани Юлия является инвалидом второй группы - во время Второй Мировой войны она потеряла ногу.

Также медики добавили, что женщина часто простужается, имеет бронхит.

"Она искренне верующий человек. Всегда принимала в доме паломников, которые шли пешком в Зарванице. Даже у нас эти люди ее навещают", - говорит Долик.

Пани Юлия много молится, до сих пор читает без очков религиозные книги, молитвенники, имеет замечательную память. Смотреть телевизор не любит - ей это неинтересно.

Когда заразилась коронавирусом, у бабушки был сильный кашель, температура повысилась до 38 градусов.

"Пани Юлия не слишком переживала, даже к врачу ехать не хотела. Говорила, что всегда находится с Богом и надеется на него. Но мы убедили, что там ей помогут", - рассказала медсестра Анна Ивановна.

И женщина действительно выздоровела.

Доник отметила, что когда Простой исполнилось 90 лет, сотрудники отделения купили ей подарок, букет цветов, устроили праздник.

"У нее так сияли глаза, она была так счастлива. А как позвонили люди из ее родного села, поздравили, это была для нее большая радость ", - добавила она.

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Автор: Владимир Костырин