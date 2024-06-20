9 речей, які вам ніхто не розповідає про секс після 60 років

Навколо сексу у 50, 60, 70 років та старше багато таємниць. Молодь цікавить, чи є у такому віці секс та який він насправді. Але навколо такої близькості дуже багато таємниць і це виникає через сукупність багатьох факторів.

Який насправді секс у людей старшого віку та що про нього ніколи не розповідають, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Huffpost.

Чому про секс літніх людей не говорять

По-перше, суспільні табу та вікові погляди призвели до маргіналізації сексуальності літніх людей. Ніхто не хоче уявляти, що люди віку їхніх бабусь і дідусів чи батьків займаються сексом, тому ми відкидаємо ці думки.

У результаті ми отримуємо обмежені дискусії та уявлення про секс у подальшому житті. Подумайте про те, як мало ми бачимо сцен із літніми людьми в кіно та на телебаченні, і як часто секс після 50 років і віагра стають предметом жартів для коміків.

Ми всі з часом постаріємо, але оскільки ми так сильно стигматизували секс після 50 років, ми погано підготовлені до його реалій.

"Не вистачає комплексного статевого виховання, пристосованого до старших вікових груп, через що багато людей не мають інформації про зміни та проблеми, з якими вони можуть зіткнутися щодо сексуальності у віці", - пояснює дипломований психолог та секс-терапевт з Беверлі-Хіллз Шеннон Чавес.

Вона додає, що все це призводить до помилкових уявлень і цікавості щодо того, якими є сексуальні переживання у подальшому житті.

Загалом підвищена обізнаність, освіта та відкритий діалог про секс і старіння можуть допомогти усунути цю таємницю та сприяти більш здоровому ставленню до сексуальності у старших вікових групах.

Відрадна реальність полягає в тому, що люди у віці все ще займаються сексом, насолоджуються ним і бажають сексу, навіть якщо вони не в шлюбі. Четверо з 10 людей у ​​віці 65-80 років все ще сексуально активні, згідно з дослідженням 2018 року Національного опитування здорового старіння.

І незалежно від того, ведуть вони активне статеве життя чи ні, майже дві третини людей похилого віку сказали, що вони зацікавлені в сексі. Відповідно до того ж дослідження, більше половини сказали, що секс важливий для якості їхнього життя.

9 речей про секс у літніх людей

Ваша потреба відчувати себе бажаним не зникає просто так

Френк, якому вже 76 років і він 53 роки одружений:

Я можу говорити лише за себе та мою дружину, але я думаю, що одна з найбільших речей, про яку не говорять, - це прагнення до сексу та фізичної насолоди - бути бажаним, мати це відчуття віддавати та отримувати фізичне, а також емоційне розрядження - ніколи не зникає.

Коли ми молоді, ми не хочемо вірити, що старі, обвислі люди все ще хочуть сексу. Але ми ним займаємося. Фізична привабливість і задоволення, спілкування та особиста гігієна все ще важливі, навіть у наші 70 років.

Звичайно, є певні речі, які потрібно вирішити: еректильна дисфункція, надзвичайна сухість, біль і обмежене положення. Але чудово бути живим у той час, коли наука вирішила деякі з цих проблем простими рішеннями. Ліки та креми для жінок і чоловіків, а також фізичні вправи та терапія дозволяють отримати задоволення від сексу на цій пізній стадії.

Я розумію, що є багато людей у ​​цьому віці, які мають виснажливі захворювання або фізичні обмеження, через які їм дуже важко або навіть небажано займатися сексом. І я, звичайно, поважаю це.

Але є також багато літніх людей, навіть старших за нас, які все ще хочуть і займаються сексом. Я вважаю, що найбільшою проблемою є клеймо старості, сивого волосся або лисини, обвислих грудей і сідниць, що означає, що більше немає потреби в сексі.

Коли нам було за 50, ми думали, що якби ми вижили в 70, то з нами б все закінчилося. На наш приємний подив, все якраз навпаки.

Частота зменшується, але якість часто підвищується

Сексолог та ведуча підкасту Джесс О'Райлі:

Я думаю, що для багатьох людей найдивовижніше в сексі після 70 - це те, що він може бути кращим, ніж будь-коли. Багато моїх клієнтів у віці 70 (і 80!) повідомляють, що хоча частота сексу зазвичай зменшується з віком, якість покращується.

Іноді це пов’язано з так званою сексуальною дисфункцією, яка змушує їх відкривати нові шляхи до задоволення. Наприклад, якщо проникнення є болісним або незручним, вони часто вчаться досліджувати та насолоджуватися всім тілом.

Або якщо виникають проблеми з еректильною системою, багато людей нарешті виявляють, що руки, язик, губи, іграшки та шкіра можуть призвести до інтенсивного задоволення та оргазму за відсутності ерекції статевого члена.

Еректильна дисфункція не потребує припинення статевого життя

Норман з Мічигану, якому вже 71 рік:

Я маю справу з ЕД (еректильна дисфункція) понад 20 років. Моя дружина ніколи не могла досягти оргазму з (пенісом у піхві), але тепер відчуває принаймні два-три оргазми, а часто й більше. Я думаю, це можна назвати розширеною прелюдією: я використовую рот, руки та ноги, щоб стимулювати її. Потім вона стимулює мене, поки я не закінчу.

Старіння може спричинити фізичні бар’єри, але є обхідні шляхи

Психолог та секс-терапевт Шеннон Чавес:

Старіння може спричинити фізичні зміни, які не повинні бути перешкодою для сексу. Старіння природним чином спричиняє зміни у фізичному комфорті та рухливості, такі як артрит, біль у суглобах або обмеження рухливості, які можна легко вирішити, використовуючи такі продукти, як подушки для підтримки, пробуючи різні сексуальні пози, які є менш фізично вимогливими, або додаючи масло для зменшення дискомфорту, які сприяють більш приємному та повноцінному сексуальному досвіду.

Крім того, відкритість до експериментів і пристосування до мінливих потреб свого тіла може допомогти людям похилого віку продовжувати займатися сексуальною діяльністю, яка приносить задоволення. У старшому віці секс є менш ефективним і більш адаптованим до досвіду, що забезпечує задоволення та зв’язок.

Сексуальна авантюрність і креативність розширюються з досвідом

Девід Деніел з Айови, 70 років:

Просто тому, що наше тіло зношується, це не означає, що наш розум зношується. Авантюрність і уява розширюються з досвідом. Я можу відрізнятися від інших людей, але я дозволяю собі досліджувати різноманітні види діяльності та цікавитися ними навіть більше, ніж у молодості.

Коли ви підходите до кінця свого життя, ви розумієте, що правила більше не мають такого значення, включно з правилами в ліжку. Ніхто не збирається кидати на вас несхвальний погляд і ніхто не збирається відмовляти вас робити те, що ви хочете зробити, і, справді, кого хвилює, якщо вони це зроблять?

Це може бути боляче, особливо для жінок

Психолог Рейчел Нідл:

Процес старіння має величезний вплив на сексуальне функціонування та задоволення. Крім того, з віком ми, як правило, маємо більше медичних проблем, і багато ліків можуть впливати на сексуальну функцію.

З віком ми часто відчуваємо зміни в нашій сексуальній поведінці, бажанні, тому, що ми вважаємо збудливим, і загальному сексуальному благополуччі. Деякі біологічні зміни, які ми відчуваємо з віком, пов’язані з гормонами: коли жінки досягають середнього віку, у них настає менопауза.

Це відбувається тому, що організм перестає виробляти естроген. Деякі з результатів зниження вироблення естрогену включають сухість піхви, зменшення мастила та втрату еластичності вагінальних тканин. Це часто призводить до дискомфорту і навіть болю під час статевого акту.

У деяких випадках може спостерігатися зниження чутливості сосків і клітора. Хороша новина полягає в тому, що масло та вагінальні зволожувачі більш тривалої дії можуть допомогти

Іноді це більше стосується емоційного зв’язку

Психолог Шеннон Чавес:

Емоційний зв’язок і близькість є пріоритетом, і секс стає навмисним, і більше досвіду, який вони мають. Це не так про сексуальні сценарії та акти статевого акту, а більше про тип зв'язку та близькості, які можна отримати від взаємного приємного досвіду разом.

Мотивація до сексу може полягати не в тому, щоб добре виглядати, лише в тому, щоб догоджати своєму партнеру, у тому, щоб відчувати себе обов'язком чи завданням, а в тому, щоб відчувати себе добре разом і отримати задоволення від досвіду.

Сексуальне бажання "має" бути спонтанним, але це не завжди так, особливо з віком

Деякі дані свідчать про те, що дуже небагато жінок зазвичай відчувають сексуальне бажання після менопаузи. Одне дослідження показало, що 24% ніколи не відчувають бажання, а 41% рідко відчувають бажання після менопаузи. Але 91% відчувають збудження (і задоволення).

Що ми можемо навчитися з цього, так це те, що вам не потрібно відчувати спонтанне бажання отримати задоволення від сексу; якщо ви не знаходитеся в настрої, ви можете створити собі настрій - фантазією, розмовою, дотиком та іншими формами збудження.

Вся річ у тому, щоб керувати своїми очікуваннями

Норман, 71 рік:

Якщо вірити Reddit та іншим онлайн-форумам, деякі люди займаються коханням кілька разів на день. Я сказав людям на Reddit, що ми займаємося коханням щоп’ятниці. Ми говоримо всім, хто хоче бачити нас у п'ятницю, що у нас є попередні домовленості. Наша сім'я знає, що п'ятниця - це наш день і ніколи нас не турбує.

Чи могли б ми займатися сексом частіше? Можливо, але це дуже виснажливо, і ми весь час говоримо про це, щоб залишатися захоплюючими. Сьогодні середа, значить, скоро п'ятниця. Багато обіймів і поцілунків протягом тижня, просто щоб бути поруч.