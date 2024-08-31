9 речей, які краще не дарувати вчителям на Перший дзвоник

Тварини

Навіть якщо ви знаєте, що вчитель обожнює тварин, не варто дарувати домашнього улюбленця - навіть якщо це папужка чи хом'ячок, які можуть жити в класі.

Важливо пам'ятати, що тварина - це не іграшка і рішення завести пухнастого друга має приймати тільки його майбутній власник.

Речі для роботи

Попри те, що таке подарунок видається доречним і практичним, це може засмутити декого, адже буде асоціюватися більше з роботою, аніж з повагою.

Хоча, безумовно, для когось це буде кращим привітанням, аніж квіти - та це необхідно з'ясувати заздалегідь.

Їстівні букети

Їстівні букети стали креативним конкурентом серед традиційних цукерок та солодощів на подарунок вчителям.

Однак це справа смакових вподобань - не завжди те, що викликатиме захват однієї людини, сподобається іншій. Крім цього, хтось з вчителів може не вживати шоколад.

Алкоголь

Дарувати алкоголь на День знань - не надто хороше рішення. Такий вибір дещо некоректний, зважаючи на професійні відносини.

Хоча вино здається більш вишуканим варіантом, такий подарунок можливий в інших випадках - наприклад, якщо це подарунок друзям або родичам.

Косметика

Зараз існує величезне різноманіття косметичних товарів, відповідно до різних типів шкіри. Навряд ви вгадаєте, що саме подобається вчительці.

Що можна дарувати вчительці на день знань (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо ж людина обожнює косметику, і ви знаєте, яку саме - кращим варіантом буде подарунковий сертифікат, щоб вчителька сама обрала необхідне.

Прикраси

Окрім того, що прикраси відрізняються за розміром, це ще й досить коштовний і особистий подарунок (особливо, якщо мова йде про прикраси з золота та срібла), що підсилює його недоречність.

Хоча українські прикраси ручної роботи - наприклад, силянки і ґердани - знову "входять в моду", з таким презентом також варто бути обережними.

Адже деякі з них робляться винятково за замірами. Крім цього, не слід забувати про багатогодинну роботу майстра - яка коштуватиме відповідно.

Парфуми

Парфуми, як і косметика та прикраси - завжди особистий вибір, який відповідає індивідуальним смакам та побажанням. Тому від такого варіанту на подарунок на 1 вересня варто відмовитись, адже досить легко не вгадати вподобання вчителя.

Подарункові сертифікати на враження

Насправді в деяких випадках це може бути чудовий подарунок вчителю на День знань. Однак, знову ж таки, необхідно знати, які хобі має людина та оминути екстремальні розваги.

До того ж при купівлі сертифіката необхідно переконатися, що отримувач сам зможе час та дату, аби не змінювати свої плани.

Дорогі подарунки

Дорогі подарунки можуть сприйматися як хабар, а якщо вартість презенту більше, аніж прожитковий мінімум працездатної особи, згідно з 23 статтею Закону України "Про запобігання корупції" справді розцінюватиметься як такий.

Тому, аби не створити проблем вчителю (та й собі), не варто обирати дорогі предмети. Крім цього, існують і інші способи подякувати вчителю за його роботу.

Окрім квітів, можна зробити спільну листівку або плакат, або ж зробити відео з привітаннями від всіх учнів. Та найкращий подарунок - поважати вчителя та цінувати його нелегку роботу.