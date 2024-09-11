9 практичних способів використовувати пластикові пакети

Пластикові пакети, хоча і неекологічні, допомагають вберегти речі від пилу та бруду. Однак таке "упакування" можна використовувати не лише для зберігання речей.

Розкласти постільну білизну по комплектах

Громіздкі комплекти постелі можуть зручно поміститися у великих пакетах - і не перемішуватися. Крім цього, хоча пакети можна скласти горизонтально на полиці шафи для білизни, їх можна зберігати будь-де, наклеївши етикетки, щоб легко знайти запасну постільну білизну, коли прийматимете гостей.

Використати для брудного одягу в подорожі

Пластикові пакети не дають поширюватися бруду та не займають багато місця. Тож перед тим, як вирушати у відпустку, загорніть взуття в поліетиленові пакети перед тим, як пакувати його у валізу, щоб підошви не забруднили одяг.

Також пакети можна використати, щоб відсортувати верхній одяг від нижнього та піжами.

Запобігти засиханню фарби

Якщо ви працюєте з фарбами, найнеприємніша частина роботи - це мити пензлі та валики знову і знову. Замість цього, щоб фарба не засохла, радять загорнути пензлі в поліетиленові пакети, щоб ви могли продовжити роботу.

До того ж щільно обмотаний пакет може замінити загублену кришку від банки з фарбою.

Захистити рослини в мороз

Рослинам може бути важко пережити холод. Щоб захистити їх від пошкодження морозом, рекомендують нещільно обв'язати рослини поліетиленовими пакетами, щоб зробити шар повітря.

Скласти мокрі рушники та купальники після басейну

Щоб відділити мокрі купальники від сухого вмісту сумки (гаманця, документів тощо), використайте пластикові пакети. Вони вбережуть тканину сумки і інші речі від намокання.

Очистити лійку душу від патьоків

Якщо у вас жорстка вода, спробуйте час від часу замочувати насадку для душу і навіть крани в оцті, щоб видалити стійкі забруднення. Просто наповніть поліетиленовий пакет і закріпіть його затискачем або гумкою.

Зберегти форму взуття

Якщо взуття щільно складати в ящики для зберігання, воно може дещо "сплющитися". Проте поліетиленові пакети, набиті у сумочки, туфлі та черевики, допомагають цим предметам зберігати форму між носінням.

Перевезти крихкі речі

Немає плівки з пухирцями? Не проблема - загорніть крихкі речі, такі як вази або керамічні тарілки, в пакети перед тим, як покласти їх в коробки для переїзду. Це вбереже їх від ударів і зменшить ймовірність розбиття.

Розділити продукти в морозилці

Щоб розділити продукти в морозильній камері за категоріями, розділіть їх за допомогою поліетиленових пакетів. Наприклад, покладіть всі заморожені овочі в пластиковий пакет для продуктів і прикріпіть етикетку.