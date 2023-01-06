9 ознак, що ви знаходитесь у справжніх стосунках

У вас немає ігор

Часом ми самі ускладнюємо будь-які стосунки та складнощі починаються, коли розмови проходять у вигляді текстових повідомлень, почуття йдуть на рівень підсвідомості, секс стає грою, слова про кохання випадають із розмов, немає довіри та чесність втратила сенс.

Ще сильніша ситуація псується, коли прозирає у всьому невпевненість, ревнощі стають звичкою, а почуття образи ходить по п'ятах. При цьому ви не намагаєтеся розв'язувати проблему, а ухиляєтеся від неї та не бажаєте щось змінювати.

Варто викликати партнера на відверту розмову та в усьому розібратися. Ви відчуєте, якщо із вами грають. Зіткніться віч-на-віч з усіма невдачами, навчіться говорити відкрито і чесно один з одним. Інакше – продовжувати немає сенсу.

Кожен знаходиться на тому ж самому етапі

Якщо жінка починає жити з чоловіком і не каже йому, що її цікавлять лише серйозні стосунки, то ці стосунки такими не стануть. Якщо ви вдаєте, що все добре, то стосунки розвиватися не будуть.

Обидва партнери повинні чесно та відкрито повідомляти, чого вони хочуть один від одного. Якщо обидва перебувають на одній і тій же сторінці свого життя, і обидва дивляться в майбутнє, тримаючись за руки, то все серйозно.

Ваше спілкування чесне, відкрите та зрозуміле

Важлива ознака справжніх стосунків – партнери не бояться говорити на будь-які теми. Вони абсолютно відкриті, чесні та відверті. І під час спілкування з партнером вони не розраховують на те, що їх зрозуміють і так. Або ж прочитають їхні думки.

Умовчування, скритність, дурні ігри - все це рано чи пізно перетворюється на брехню, і призводить до розриву, розбитих сердець, розтоптаних почуттів.

Спілкування – важлива частина стосунків, яка стає основою довіри. Якщо у вас все це є – ваші стосунки серйозні.

Слова про кохання підкріплені вчинками

Слова про почуття одне до одного завжди мають бути підкріплені вчинками. Показувати свою підтримку, любов і прихильність потрібно у критичних ситуаціях, а й у повсякденному житті. Значення мають будь-які дрібниці, які дадуть вашим коханим зрозуміти, що ви про них думаєте і вам не байдуже.

Можна сказати сто разів "вибач" або "люблю тебе", але при цьому палець об палець не вдарити, щоб це показати. Такі слова стануть порожніми, якщо ви продовжуєте ображати близьку людину, її ігнорувати. Стосунки не стануть "справжніми", якщо обидва партнери не будуть відвертими та щирими один з одним.

Ви не прагнете ідеальних стосунків

Ідеальні стосунки – дуже міфічне поняття, яке кожна людина малює у своїй власній голові. Найцікавіше, коли є чітка картинка того, як все має бути й один із партнерів забуває про неї розповісти іншому. Але при цьому дуже ображається, якщо все йде не так.

У справжніх стосунках партнери не намагаються наблизитися до якихось ідеалів, вони просто повністю віддаються роботі над стосунками та намагаються зробити тепло та добре близькій людині. Коли обидва партнери роблять на цьому наголос - все складається настільки добре, що обидва не могли навіть мріяти.

Ні ви, ні ваша кохана людина, ні ваші друзі – не ідеальні. Але вони ідеально підходять вам, а ви їм. Перестаньте чекати від них щось, а просто насолоджуйтесь їхньою компанією і дякуйте за те, що вони поряд.

Ідеальними стосунки стають тоді, коли обидва партнери прагнуть бути один з одним навіть у найважчі та темніші часи.

Ви відчуваєте себе вразливими та щирими

Найсильніше кохання - це те, яке нас робить уразливими. Цей факт лякає, але саме так і стається. Ви знаходите сміливість бути чесними зі своїм партнером і повністю відкриватися йому.

Справжні міцні стосунки мають на увазі готовність партнерів пройти пліч-о-пліч зі своїм обранцем через вогонь і воду, і не лякатися будь-яких негараздів і невдач, навіть у складні хвилини.

Дозвольте собі повністю все відчути. Зламайте емоційні стіни, які ви набудували раніше. Відчуйте кожну емоцію як хорошу, так і погану. Живіть у реальному житті, у щирому зв'язку з іншою людиною.

У вас є відчуття свободи та спільної роботи

Ми не можемо когось змусити покохати нас чи бути поруч. Якщо хтось хоче піти – не варто благати залишитися. І ми самі не повинні почуватися в пастці - це швидкий шлях до руйнування стосунків.

У справжніх стосунках завжди є свобода і вони будуються на фундаменті спільної роботи. Стосунки є головним елементом особистісного зростання та щастя, але для цього потрібно зустріти свою людину на життєвому шляху. Міцні та щасливі стосунки залежать від зусиль двох партнерів.

Не обов'язково, щоб завжди було 50 на 50. Часом один партнер може дати лише 20, а другий 80, а через деякий час співвідношення зміниться. Здорові стосунки полягають у тому, щоб віддавати більше, коли один із партнерів на це не здатний.

Ви допомагаєте один одному рости

Сенс стосунків полягає не в тому, щоб знайти хоча б когось або когось, у кому можна втратити себе. Сенс у тому, щоб зустріти людину, яка допоможе вам знайти себе у цьому житті.

Ваш партнер допомагає вам відкривати ваші найкращі якості, найкращі здібності, допомагає виявити найкращі сторони. І ви зі свого боку - допомагаєте особистості свого партнера рости так само.

Ви не дозволяєте іншим впливати на ваші стосунки

Думка інших людей на ваші стосунки має бути не суттєвою і це ознака того, що стосунки справжні. Якщо виникають проблеми, ви вирішуєте їх один з одним, а не з кимось.

Ви маєте право жити так, як вам хочеться і тільки ви можете вирішувати, як вам чинити й що потрібно робити в тій чи іншій ситуації.

Які б труднощі не відвідали ваші стосунки, ви повинні мати достатньо сили та сміливості, щоб захистити їх від чужого впливу.