9 незамінних помічників, які легко та швидко знайдуть потрібні файли на комп'ютерах Windows

Everything

Додаток вирішує майже всі проблеми, які можуть бути з пошуком Windows за замовчуванням. Однак він має одне обмеження, яке може стати вирішальним для деяких людей. По-перше, він надзвичайно швидкий і простий, що дозволяє легко шукати імена файлів Windows.

Інтерфейс не перевантажений. Ви можете встановити застосунок безкоштовно і почати пошук файлів негайно. Він має ліміт, наприклад, він не шукає за вмістом, а обмежений лише іменами файлів.

Це чудовий варіант, якщо ви шукаєте простий і швидкий інструмент пошуку для Windows, який не підтримує пошук за вмістом, що може не бути для вас проблемою.

Плюси:

Дуже швидко можна здійснити пошук

Легкий, з мінімальним впливом на систему

Простий, лаконічний інтерфейс

Результати пошуку у реальному часі

Мінуси:

Неможливо здійснити пошук за вмістом файлу

Обмежено лише пошуком на ім'я файлу

Everything (фото: Technology Personalized)

Listary

Застосунок безкоштовний, а його встановлення просте. Це один із небагатьох інструментів пошуку, який можна використовувати без будь-якого навчання.

Якщо ви коли-небудь використовували Finder на Mac, Listary поводиться так само, але для Windows він працює відмінно. Він використовує вкладку пошуку Spotlight, щоб допомогти вам шукати файли з будь-якої вкладки. Він також пропонує окремий каталог фільтрації пошуку з розширеними функціями.

Безкоштовна версія більш ніж достатня, якщо вам потрібна проста пошукова система каталогів файлів для вашого Windows. Pro-версія також пропонує фільтри, розширену індексацію, дії, що налаштовуюються, і підтримку тем, якщо ви хочете відповідати своїй темній або світлій темі Windows.

Плюси:

Швидко та просто у використанні

Функціональність, подібна до Finder для Windows

Миттєвий пошук за допомогою подвійної кнопки управління

Налаштований каталог пошуку

Сучасний інтерфейс

Мінуси:

Для розширених функцій потрібна професійна версія

Listary (фото: Technology Personalized)

Agent Ransack

Agent Ransack - найкращий варіант, якщо ви шукаєте інструмент для пошуку контенту у файлах. Він підтримує розширені операції пошуку та фільтри, а також може виконувати пошук у контенті файлів.

Єдине, що турбує у додатку, - це його дизайн, який може бути непосильним для використання спочатку. Інтерфейс виглядає добре, але пошук функцій може бути складним, якщо ви використовуєте його вперше.

Він не пропонує результати пошуку в реальному часі, а відображає результати після натискання на піктограму пошуку.

Додаток поставляється у безкоштовній та платній версіях. Безкоштовна версія достатня для звичайного користувача для пошуку файлів, включаючи їхній вміст.

Плюси:

Потужні можливості пошуку

Можливий пошук за вмістом файлу

Доступна безкоштовна версія

Розширені фільтри та оператори

Мінуси:

Пошук контенту може вимагати великих ресурсів

Agent Ransack (фото: Technology Personalized)

UltraSearch

Якщо ви шукаєте швидкий пошуковий інструмент для Windows, UltraSearch - буде найкращим варіантом для вас. Додаток використовує головну таблицю файлів (MFT) файлової системи NTFS для прямого пошуку.

Цей метод дозволяє UltraSearch виконувати пошук надзвичайно швидко, без затримок, які можуть виникнути при використанні традиційних інструментів індексування.

Через свою простоту він також має обмеження, наприклад, не пропонує розширені можливості пошуку, що також призводить до простоти використання. У міру введення запиту ви можете миттєво побачити результати. Ви також можете попередньо переглянути файли збоку.

Інтерфейс дуже зручний для новачків, і ви можете вибирати фільтри для включення або виключення файлів та пошуку контенту в них. Ви також можете додавати фільтри, щоб уточнити пошук. Однак є деякі обмеження, про які вам потрібно знати, якщо ви хочете розширені параметри пошуку.

UltraSearch працює, звертаючись до головної таблиці файлів, специфічної систем NTFS. Він не може шукати в інших файлових системах, таких як FAT32, exFAT або ReFS.

Через прямий доступ до MFT він не зберігає попередньо проіндексовану базу даних, тобто ви можете шукати файли тільки на дисках, підключених до комп'ютера на даний момент.

Ви не можете шукати його вміст, якщо пристрій вимкнено або перебуває в автономному режимі. Крім того, якщо у вас є USB або зовнішні пристрої, відформатовані в інших системах, файли, які зазвичай використовуються між Windows і Mac, не підтримуються Ultrasearch.

Додаток більше підходить для користувачів, які хочуть здійснювати локальний пошук із прямим доступом і яким не потрібні розширені можливості. Він має деякі обмеження, але яскравою стороною інструменту є його швидкість та придатність для певних цілей.

Плюси:

Дуже швидкий

Індексація не потрібна

Результати у реальному часі

Простий та зручний інтерфейс

Мінуси:

Обмежений файловими системами NTFS

Неможливо здійснити пошук за вмістом файлу

UltraSearch (фото: Technology Personalized)

File Seek

Якщо вам пріоритетні індивідуальні фільтри пошуку, то варто розглянути FileSeek. Цей інструмент дозволяє налаштовувати пошук файлів за допомогою багатьох фільтрів.

Ви можете вмикати або виключати різні терміни, додавати фільтри за датою та навіть фільтрувати за розміром файлу. Він також підтримує кілька форматів і може шукати всередині файлів.

Пошук зазвичай швидкий у більшості випадків, проте іноді він показує різні результати.

Інструмент доступний у безкоштовній та платній версіях. Безкоштовна версія досить потужна, що пропонує більшість основних функцій. Однак преміум-версія включає додаткові функції та розширені можливості фільтрації.

Плюси:

Широкі можливості налаштування

Можливий пошук за вмістом файлу

Пропозиції пошуку в реальному часі

Підтримує декілька форматів

Мінуси:

Інтерфейс не повністю сучасний

Для розширених функцій потрібна версія Pro

File Seek (фото: Technology Personalized)

Quick Search

Якщо простота, як і раніше, є пріоритетом, і ви шукаєте простий інструмент, вам, можливо, варто спробувати Quick Search для Windows. Він пропонує простий у використанні інтерфейс і може миттєво знаходити потрібні файли.

Інструмент також включає розширений режим звуження результатів. Однак було кілька випадків, коли додаток переставав відповідати під час пошуку файлів; це траплялося кілька разів та швидко вирішувалося після перезавантаження ПК.

Якщо ви пробуєте цей інструмент, перезавантажте свій ноутбук у разі виникнення будь-яких помилок під час пошуку файлів. Крім цієї проблеми, додаток відмінно підходить для новачків та людей, які шукають простий та миттєвий інструмент пошуку для Windows.

Плюси:

Швидкий та ефективний

Простий та зручний інтерфейс

Розширений режим для детального пошуку

Безкоштовне використання

Мінуси:

Обмежена розширена функціональність

У деяких випадках не відповідає

Quick Search (фото: Technology Personalized)

Fluent Search

Якщо ви не хочете відхилятися від досвіду Windows Search, Fluent Search може бути кращим варіантом. Він виглядає та працює як Windows Search, але виправляє поточні проблеми вашого пристрою.

Використовуючи програму, ви можете шукати файли, запущені програми, процеси, закладки і навіть веб-результати прямо з додатка.

Ви можете додавати фільтри до свого пошуку та налаштовувати інтерфейс на свій смак. Він також має корисні вбудовані інструменти, такі як міні-калькулятор, який автоматично відображає математичні результати для швидкого обчислення.

Плюси:

Добре інтегрується з Windows

Розширені можливості пошуку

Оновлення у реальному часі

Безкоштовний та з відкритим вихідним кодом

Мінуси:

Не замінює існуючий пошук Windows

Для налаштування може знадобитися деяке навчання

Fluent Search (фото: Technology Personalized)

Wizfile

Якщо ви часто змінюєте файли і вам потрібен інструмент пошуку, який пропонує оновлення та результати в реальному часі, Wizfile - найкращий варіант.

Додаток використовує прямий доступ до MFT (головна таблиця файлів), який зчитує її із файлових систем NTFS для надання швидких результатів пошуку. Ви також можете налаштувати результати за допомогою фільтрів, дати створення, зміни тощо.

Однак є деякі обмеження через його залежність від доступу до MFT. Wizfile не може шукати файли у FAT32 або інших файлових системах, відмінних від NTFS. Для пошуку файлів потрібні права адміністратора. Крім того, він не має вбудованого пошуку вмісту всередині файлів.

Якщо ці функції вас не обмежують, і ви шукаєте простий інструмент для миттєвого пошуку змінених файлів, Wizfile - найкращий варіант.

Плюси:

Дуже швидкий

Оновлення у реальному часі

Низьке споживання ресурсів

Фільтри, що налаштовуються

Мінуси:

Обмежений файловими системами NTFS

Потрібні права адміністратора

Wizfile (фото: Technology Personalized)

SearchMyFiles by NirSoft

Додаток має розширені функції для пошуку файлів з використанням підстановочних знаків, дати зміни, дати створення та часу доступу. Є опція, яка допомагає вам знаходити дублікати файлів на основі вмісту чи імені.

Ви можете додавати докладні фільтри, щоб знайти те, що ви шукаєте. За бажанням ви також можете експортувати результати пошуку, ділитися ними з іншими та створювати звіти за вашими результатами.

Плюси:

Розширені параметри пошуку

Можна знайти дублікати

Портативний додаток

Детальна фільтрація

Мінуси:

Базовий інтерфейс

Може знадобитися початкове навчання для використання розширених функцій

SearchMyFiles by NirSoft (фото: Technology Personalized)