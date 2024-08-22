9 найкращих додатків для дітей, які допоможуть розкрити музичний талант

Perfect Ear

Для тих, хто хоче навчитися розпізнавати висоту тону або читати з аркуша, Perfect Ear (iOS/Android) пропонує вправи для розвитку цих здібностей. Користувачі можуть вивчити базову музичну теорію і навіть тренувати свій слух.

Однак додаток не навчить вас грати на будь-якому інструменті. Більшість його доступна для безкоштовного використання, але для розблокування деяких додаткових функцій потрібна покупка.

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Koala Sampler

Якщо у вас вдома є DJ-початківець, вони можуть створювати біти за допомогою Koala Sampler (iOS/Android).

Користувачі можуть записувати звук зі свого пристрою або бібліотеки файлів і розрізати його на частини, маніпулювати їм, щоб отримати звуковий ефект, або навіть повторно семплювати його в щось нове.

За 4,99 доларів це напевно дешевше, ніж два програвачі та мікрофон.

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Dream Piano

Dream Piano (iOS/Android) не стільки навчальний засіб, скільки проста музична гра в дусі Guitar Hero. Користувачі натискають на ноти, щоб грати поп/рок, аніме та класичні пісні. Він не навчить вас грати на піаніно, але може допомогти вам розвинути почуття прекрасного у тих, хто робить це добре.

Єдиним недоліком цього додатку є постійна реклама, але ви можете заплатити невелику плату, щоб її усунути та додати нову музику.

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My Singing Monsters

Гравці цієї популярної гри (iOS/Android) можуть створювати пісні та звуки, розводячи монстрів на острові та поєднуючи їх для генерування мелодії. Користувачам потрібно тримати істот щасливими та виступати у ролі диригента свого оркестру монстрів.

Гра тепер перетворилася на франшизу на декількох платформах, але ви можете грати в неї безкоштовно, якщо не заперечуєте проти реклами.

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Bloom

Цей генеративний додатока (iOS) дозволяє користувачам створювати мелодії, торкаючись пальцями до екрану. Кожен дотик створює заспокійливий витвір мистецтва, який його супроводжуватиме.

Ви можете змінити тон музики, щоб він відповідав вашому настрою, або дозволити додатку взяти на себе керування, коли вам потрібна перерва.

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SMULE

З великою бібліотекою пісень та вокальних ефектів додаток SMULE (iOS/Android) приносить караоке прямо у ваш смартфон. Застосунок дозволяє користувачам створювати мережу друзів або, в деяких випадках, навіть дуетом з оригінальним виконавцем.

У ньому також є екранний посібник з висоти тону та навчальні посібники, які допоможуть вам покращити свій вокал. Додаток безкоштовний, але для доступу до деяких функцій необхідно придбати підписку.

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BandLab

BandLab (iOS/Android) надає користувачам інструменти, необхідні для початку роботи в музичному виробництві, від додавання вокалу та бек-треків до корекції висоти тону, майстерингу та дистрибуції.

Користувачі зазначають, що елементи керування інтуїтивно зрозумілі, що дозволяє новачкам швидко освоїтися.

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Notes Teacher

Існує безліч мнемонік вивчення нот у гамі. Якщо ви не бажаєте постійно повторювати певні фрази, щоб знати, яку клавішу натиснути, Notes Teacher (iOS) може допомогти вам навчитися читати ноти.

Існує режим "Learn" з 32 уроками, які поступово допоможуть користувачам зрозуміти ноти. Режим "Practice" дозволяє вибирати між скрипковим і басовим ключем, а також вибирати, які ноти ви хочете практикувати.

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Incredibox

Incredibox (iOS/Android) поєднує музичний навчальний інструмент з грою, схожою на My Singing Monsters. Гравці організують команду бітбоксерів, щоб створити музичну суміш.

Оскільки він навчає користувачів музиці, додаток іноді використовують для освітніх цілей у школах. Ви можете спробувати його на веб-сайті, перш ніж оформити підписку за 4,99 доларів.

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