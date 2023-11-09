9 листопада: що категорично не можна робити цього дня, кого привітати з Днем ангела

22 листопада в Україні за новим церковним календарем віруючі вшановують пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила у Константинополі у V столітті. У народі цей день називали "Матрона зимова", "Мотрона наставниця", "Зимовий день".

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Матрона була благочестивою жінкою і присвятила своє життя Богові. Вона народилася у Пергії Памфілійської в V столітті і вийшла заміж за дуже хорошого чоловіка Дометіана. Але Матрона хотіла служити Господу в чистоті та пості, тому молилася, щоб він звільнив її від подружжя.

Одного разу, після старанної молитви у храмі Святих Апостолів, вона вирішила втекти від чоловіка і втекти в монастир. Там вона зустріла свою подругу Євгенію, яка також була незайманою. Разом вони пішли до Єрусалиму, де Матрона стала знаменита своїми чудесами та пророцтвами. Вона зцілювала хворих, вгадувала думки людей, передбачала майбутнє та вказувала на гріхи.

У народі цей день вважався початком зими. Наші пращури говорили, що Матрона "ставить зиму на ноги на небесах". Також раніше вірили, що сон, який наснився на день Матрони, був віщим і здійсниться вже наступного дня опівдні.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Вранці на деревах є іній - незабаром ударять сильні морози.

Туман - до відлиги.

Якщо качки плавають у водоймах і не відлетіли у теплі краї, то тепло протримається ще довго.

Гуси на лід вийшли - до потепління.

Якщо похмуро і сніг, то травень дощовим буде.

У кого День ангела

Іменини сьогодні відзначають Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.

Що не можна робити у цей день

Дуже поганою прикметою вважали віддати іншим людям свій старий і не випраний одяг - нібито так можна віддати власне щастя в чужі руки, позбутися його.

Також заборонялося у це свято займатися тяжкою фізичною працею. Говорили, що в іншому випадку може піти ціла низка негараздів і бід.

Не можна було ні з ким не сваритися, а особливо – з рідними. Забобонні вірили, що через лайку могли захворіти або випасти зуби, або з'явиться інше захворювання ротової порожнини. Вважалося, що цієї дати дівчатам небажано стригти волосся і фарбуватися - інакше краса скоро померкне або посивієте.