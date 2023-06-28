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9 фраз, після яких слід відразу йти від чоловіка

Після яких фраз слід відразу йти від чоловіка (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб стосунки були гармонійними й приносили задоволення партнерам, потрібно навчитися розмовляти один з одним. Все тому, що слова можуть привести до краху стосунків. Тому варто знати, після яких фраз варто відразу йти від чоловіка.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.

Список фраз

За її словами, деякі фрази можуть вказувати на проблематичну динаміку стосунків і можуть бути ознакою емоційного насильства або недотримання основних принципів здорових взаємин.

До фраз, після яких варто задуматися про розставання з чоловіком, входять:

  • Я тебе контролюю і маю право розпоряджатися твоїм життям
  • Ти ніколи не зможеш нічого досягти без мене
  • Ти завжди помиляєшся, тільки я завжди правий
  • Твої думки та почуття не мають ніякого значення
  • Я не поважаю тебе
  • Я краще за тебе знаю, що краще. Тому вирішую я
  • Ти ніколи не знайдеш кращого за мене
  • Якщо ти підеш від мене, я тебе знищу
  • Зроблю тобі або комусь іншому шкоду

Яких речей не можна допускати в стосунках

Зрада

Якщо людина любить вас і гідна вашої любові, він ніколи не опуститься до зради і підлості.

Словесна агресія

Такий вид насильства традиційно розглядається як менш небезпечний, ніж рукоприкладство. Однак, слова - це потужний енергетичний носій.

Тому, якщо на вас кричать, ображають або принижують - це дуже тривожний знак, що нерідко сигналізує про початок розриву стосунків.

Нерівність

Взаємна повага - основа гармонійних стосунків, і виражається вона, зокрема, в тому, що кожна людина з пари вносить свій вклад. Остерігайтеся ситуацій нерівноправ'я, коли ви робите все або майже усе, а ваш партнер - нічого.

Погане відношення до дітей

Якщо у вас є діти, а ваш новий чоловік не знаходить з ними спільну мову або ставиться до них погано. То в такому випадку побудувати з ним гармонійну сім'ю навряд чи вдасться.

Раніше ми повідомляли, які вчинки батьків серйозно шкодять дітям.

Також ми писали про жіночі риси, які найбільше бісять і відлякують чоловіків.

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