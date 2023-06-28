9 фраз, після яких слід відразу йти від чоловіка

Список фраз

За її словами, деякі фрази можуть вказувати на проблематичну динаміку стосунків і можуть бути ознакою емоційного насильства або недотримання основних принципів здорових взаємин.

До фраз, після яких варто задуматися про розставання з чоловіком, входять:

Я тебе контролюю і маю право розпоряджатися твоїм життям

Ти ніколи не зможеш нічого досягти без мене

Ти завжди помиляєшся, тільки я завжди правий

Твої думки та почуття не мають ніякого значення

Я не поважаю тебе

Я краще за тебе знаю, що краще. Тому вирішую я

Ти ніколи не знайдеш кращого за мене

Якщо ти підеш від мене, я тебе знищу

Зроблю тобі або комусь іншому шкоду

Яких речей не можна допускати в стосунках

Зрада

Якщо людина любить вас і гідна вашої любові, він ніколи не опуститься до зради і підлості.

Словесна агресія

Такий вид насильства традиційно розглядається як менш небезпечний, ніж рукоприкладство. Однак, слова - це потужний енергетичний носій.

Тому, якщо на вас кричать, ображають або принижують - це дуже тривожний знак, що нерідко сигналізує про початок розриву стосунків.

Нерівність

Взаємна повага - основа гармонійних стосунків, і виражається вона, зокрема, в тому, що кожна людина з пари вносить свій вклад. Остерігайтеся ситуацій нерівноправ'я, коли ви робите все або майже усе, а ваш партнер - нічого.

Погане відношення до дітей

Якщо у вас є діти, а ваш новий чоловік не знаходить з ними спільну мову або ставиться до них погано. То в такому випадку побудувати з ним гармонійну сім'ю навряд чи вдасться.