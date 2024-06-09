9 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна обговорювати майбутнє

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Кирило народився в 376 році в місті Олександрія, що в Єгипті. Він здобув хорошу освіту, вивчав філософію та богослов'я.

Кирило був племінником Феофіла, архиєпископа Олександрії. Після його смерті в 412 році був обраний його наступником і служив до своєї смерті в 444 році.

Святий Кирило активно боровся проти різних єресей, зокрема новацій і аріанства. Найбільш відомий конфлікт був з Несторієм, архієпископом Константинопольським, який вчив, що Ісус Христос існує як дві окремі особи - божественна і людська.

Несторій стверджував, що Марію слід називати Христородицею, а не Богородицею. Кирило ж відстоював єдність Ісуса Христа як єдиного цілого, де божественна і людська природи нероздільні.

У 431 році Кирило відвідав Третій Вселенський собор в Ефесі (скликаний імператором Феодосієм ІІ Молодшим), де несторіанство було засуджене, а Марію визнали Богородицею. Це стало важливим моментом в історії християнства.

Крім того, Кирило брав участь у конфліктах з євреями та поганами в Олександрії, та був причетний до вигнання євреїв з міста. Його також звинувачували у смерті Гіпатії, видатної жінки, що займалася вивченням філософії, математики та астрономії, яку вбив християнський натовп.

Кирило написав багато робіт, включаючи коментарі до Святого Письма, проповіді, догматичні трактати і листи, що значно вплинули на розвиток християнського суспільства.

Ікона Св. Кирило Олександрійський (ілюстрація: Вікіпедія))

Що не можна робити сьогодні, 9 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не можна лихословити та сваритися з рідними

не слід займатися важкою працею

не можна вбивати комарів

Також сьогодні не рекомендується розкривати свої плани на майбутнє, адже вважається, що тоді вони не виповняться.

Народні вірування радять почати цей день якомога раніше, адже здавна вважалося, що сьогодні сонце має особливу енергію, яку можна отримати на світанку. Натомість ввечері не слід розпалювати біля будинку вогнище, бо це може привабити нечисту силу, а краще провести його вдома та присвятити родині.

Народні прикмети і традиції цього дня

якщо на кущах багато ягід, слід чекати холодну зиму

гарна погода, але мурахи лишаються в мурашнику - до негоди

кричать ворони - скоро будуть опади

якщо собаки погано їдять - буде дощ

Кирило Александрійський (ілюстрація: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Фекла, Іван, Олександр, Кирило, Рафаель, Олексій, Марфа, Ян, Марія, Маріанна, Марта.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: