От +9 до -13, дожди и снегопады: в Украине ждут резких перепадов погоды

По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки ожидаются в стране 3 января, но сегодня 2-го числа будет преимущественно пасмурная погода, однако без дождей и снега.

Температура -2... +3, на западе местами до +6 градусов. В центральных и северных областях даже покажется солнышко.

А вот 3 января на западе и юге потеплеет до +4... +9 днем, в остальных регионах +2... +6, на востоке днем до -1 мороза. А ночью в восточных областях до -13 градусов.

На западе в понедельник дожди, на востоке и в части центральных областей снег, мокрый снег. Остальные регионы удержатся от осадков.

4 января в основном тепло, на западе местами небольшой дождь, а на востоке - снег. Ночные морозы отступят с восточных областей.

Скрин: Погода в Украине 2-4 января (meteo.gov.ua)