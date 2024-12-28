8 зірок, на честь яких були названі комахи та інші біологічні види

Науковці, відкриваючи нові види рослин, тварин чи комах, часто шукають незвичайні назви для своїх відкриттів. Часом натхненням стають улюблені знаменитості, чиї імена залишаються в історії не лише завдяки їхнім талантам, а й завдяки новим біологічним відкриттям.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись про Леонарно Ді Капріо, Дженніфер Лпес та ще 6 зірок, чиї імена увіковічнені в світі природи.
У квітні 2022 року стало відомо про відкриття нового виду двопарноногих багатоніжок в Аппалачах, якому дали ім’я на честь володарки премії "Греммі" Тейлор Свіфт - Nannaria swiftae.
Тейлор Свифт (фото: Getty images)
"Її музика допомагала мені справлятися зі злетами і падіннями в аспірантурі, тому назвати новий вид багатоніжки на її честь - це мій спосіб сказати: "Дякую", - зазначив ентомолог Дерек Хеннен у своїй заяві.
У 2012 році дослідники з Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) присвоїли раніше безіменному виду сліпнів назву Plinthina beyonceae. Вчені вирішили вшанувати легендарну співачку Бейонсе, назвавши цей вид головною "дівою" серед мух.
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
У 2014 році науковці виявили новий вид водяних кліщів у Пуерто-Рико і дали йому назву Litarachna lopezae. Дослідники вирішили назвати вид на честь Дженніфер Лопес, адже її пісні та кліпи піднімали їм настрій під час проведення роботи.
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
У 2013 році Джейсон Бонд з Обернського університету описав кілька нових видів павуків, один із яких отримав назву Aptostichus angelinajolieae на честь акторки Анджеліни Джолі.
Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
У 2016 році південноафриканські науковці вирішили увічнити ім’я актора, давши новому виду паразитичних ос назву Conobregma bradpitti.
Бред Пітт (фото: Getty Images)
Деякі біологічні види отримують назви на честь знаменитостей із кумедних причин. Так, у 2014 році вчені виявили паразитичну осу, яку назвали Aleiodes shakirae. Дослідники зауважили, що гусениці, ужалені цим комахою, починають тремтіти та звиватися, нагадуючи танцювальні рухи відомої співачки.
Шакіра (фото: instagram.com/shakira)
Ентомолог Террі Ервін увічнив ім’я акторки Кейт Вінслет, назвавши новий вид жуків-стафілінід Agra katewinsletae на її честь за роль у фільмі «Титанік». Цих комах виявили у Коста-Ріці у 2002 році.
Кейт Вінслет (фото: Getty Images)
Актор може пишатися тим, що кілька біологічних видів отримали назви на його честь. Серед них жуки Grouvellinus leonardodicaprioi та Metallactus dicaprioi, а також павуки Misumessus dicaprioi і Spintharus leonardodicaprioi.
Леонардо Ді Капріо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)
Раніше ми писали про 7 зірок, які боролися з залежністю і перемогли.
Також писали про знаменитостей, які страждали на сексуальну залежність.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: People, Daily Mail, The Hollywood Reporter.