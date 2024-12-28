8 зірок, на честь яких були названі комахи та інші біологічні види

Тейлор Свіфт

У квітні 2022 року стало відомо про відкриття нового виду двопарноногих багатоніжок в Аппалачах, якому дали ім’я на честь володарки премії "Греммі" Тейлор Свіфт - Nannaria swiftae.

Тейлор Свифт (фото: Getty images)

"Її музика допомагала мені справлятися зі злетами і падіннями в аспірантурі, тому назвати новий вид багатоніжки на її честь - це мій спосіб сказати: "Дякую", - зазначив ентомолог Дерек Хеннен у своїй заяві.

Бейонсе

У 2012 році дослідники з Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) присвоїли раніше безіменному виду сліпнів назву Plinthina beyonceae. Вчені вирішили вшанувати легендарну співачку Бейонсе, назвавши цей вид головною "дівою" серед мух.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Дженніфер Лопес

У 2014 році науковці виявили новий вид водяних кліщів у Пуерто-Рико і дали йому назву Litarachna lopezae. Дослідники вирішили назвати вид на честь Дженніфер Лопес, адже її пісні та кліпи піднімали їм настрій під час проведення роботи.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Анджеліна Джолі

У 2013 році Джейсон Бонд з Обернського університету описав кілька нових видів павуків, один із яких отримав назву Aptostichus angelinajolieae на честь акторки Анджеліни Джолі.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Бред Пітт

У 2016 році південноафриканські науковці вирішили увічнити ім’я актора, давши новому виду паразитичних ос назву Conobregma bradpitti.

Бред Пітт (фото: Getty Images)

Шакіра

Деякі біологічні види отримують назви на честь знаменитостей із кумедних причин. Так, у 2014 році вчені виявили паразитичну осу, яку назвали Aleiodes shakirae. Дослідники зауважили, що гусениці, ужалені цим комахою, починають тремтіти та звиватися, нагадуючи танцювальні рухи відомої співачки.

Шакіра (фото: instagram.com/shakira)

Кейт Уінслет

Ентомолог Террі Ервін увічнив ім’я акторки Кейт Вінслет, назвавши новий вид жуків-стафілінід Agra katewinsletae на її честь за роль у фільмі «Титанік». Цих комах виявили у Коста-Ріці у 2002 році.

Кейт Вінслет (фото: Getty Images)

Леонардо ді Капріо

Актор може пишатися тим, що кілька біологічних видів отримали назви на його честь. Серед них жуки Grouvellinus leonardodicaprioi та Metallactus dicaprioi, а також павуки Misumessus dicaprioi і Spintharus leonardodicaprioi.

Леонардо Ді Капріо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)