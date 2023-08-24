8 заготовок, які дозволяють швидко приготувати їжу

Що можна заготувати

Експерт назвала 8 простих заготовок, які дозволять витрачати менше часу на приготування їжі. У списку:

Пельмені - взагалі їх можна з початку прикорму, але важливо не забувати про безпечну подачу. Сюди ж можна додати вареники та чебуреки

﻿﻿Сирники - варіантів багато, можна експериментувати та заморожувати декілька видів

﻿﻿Котлети або тефтелі - можна приготувати з сиром. Тому завжди варто мати їх в морозилці

Ліниві вареники - їх дуже легко робити

Млинці - начинка може бути будь-яка

﻿﻿Запіканка - її можна викласти відразу в форми, після цього в духовку на 15 хв і перекус готовий

﻿﻿Бульйон - зручно морозити в контейнерах

Овочева суміш - її можна покласти у розігріту сковорідку, додати макарони, соус і страва готова

Як правильно зберігати продукти

Експерт каже, що відкриті дитячі каші та печиво можна відкритими зберігати до 14 днів при кімнатній температурі.

Мʼясо, риба, морепродукти, молочні продукти - бажано тримати в холодильнику не більше 2 днів. Овочі, фрукти, ягоди та зелень - зберігати не більше 3-4 днів. До речі, для мʼяса, риби та овочів з фруктами варто мати різні дощечки.

Заморожені продукти варто розморожувати лише в холодильнику. Категоричне не можна робити це в мікрохвильовці або при кімнатній температурі.

Консервовані продукти необхідно зберігати виключно в холодильнику та бажано не більше 2 днів (це стосується рибних/мʼясних консервів, бобових, кукурудзи).

Вершкове масло відкритим можна зберігати в холодильнику близько місяця. ﻿﻿Спеції та сушені трави можуть зберігатися при кімнатній температурі до 3 років.

Всі продукти рекомендовано все зберігати в скляному посуді. Це допоможе уникнути різних запахів в холодильнику