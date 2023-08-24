8 заготовок, які дозволяють швидко приготувати їжу

Часом встигнути усе приготувати вчасно є практично нездійсненним завданням. Але існують заготовки, які дозволять заощадити час. Завдяки їм кухонні клопоти почнуть займати помітно менше часу,
Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Таміла Максюх в Instagram.
Експерт назвала 8 простих заготовок, які дозволять витрачати менше часу на приготування їжі. У списку:
Експерт каже, що відкриті дитячі каші та печиво можна відкритими зберігати до 14 днів при кімнатній температурі.
Мʼясо, риба, морепродукти, молочні продукти - бажано тримати в холодильнику не більше 2 днів. Овочі, фрукти, ягоди та зелень - зберігати не більше 3-4 днів. До речі, для мʼяса, риби та овочів з фруктами варто мати різні дощечки.
Заморожені продукти варто розморожувати лише в холодильнику. Категоричне не можна робити це в мікрохвильовці або при кімнатній температурі.
Консервовані продукти необхідно зберігати виключно в холодильнику та бажано не більше 2 днів (це стосується рибних/мʼясних консервів, бобових, кукурудзи).
Вершкове масло відкритим можна зберігати в холодильнику близько місяця. Спеції та сушені трави можуть зберігатися при кімнатній температурі до 3 років.
Всі продукти рекомендовано все зберігати в скляному посуді. Це допоможе уникнути різних запахів в холодильнику
Раніше ми повідомляли, які продукти дозволяють швидше зігрітися.
Також читайте, які продукти ніколи не можна брати на пікнік.