UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

8 заготовок, які дозволяють швидко приготувати їжу

Як пришвидшити час приготування їжі (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часом встигнути усе приготувати вчасно є практично нездійсненним завданням. Але існують заготовки, які дозволять заощадити час. Завдяки їм кухонні клопоти почнуть займати помітно менше часу,

Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Таміла Максюх в Instagram.

Що можна заготувати

Експерт назвала 8 простих заготовок, які дозволять витрачати менше часу на приготування їжі. У списку:

  • Пельмені - взагалі їх можна з початку прикорму, але важливо не забувати про безпечну подачу. Сюди ж можна додати вареники та чебуреки
  • ﻿﻿Сирники - варіантів багато, можна експериментувати та заморожувати декілька видів
  • ﻿﻿Котлети або тефтелі - можна приготувати з сиром. Тому завжди варто мати їх в морозилці 
  • Ліниві вареники - їх дуже легко робити 
  • Млинці - начинка може бути будь-яка
  • ﻿﻿Запіканка - її можна викласти відразу в форми, після цього в духовку на 15 хв і перекус готовий
  • ﻿﻿Бульйон - зручно морозити в контейнерах
  • Овочева суміш - її можна покласти у розігріту сковорідку, додати макарони, соус і страва готова

Як правильно зберігати продукти

Експерт каже, що відкриті дитячі каші та печиво можна відкритими зберігати до 14 днів при кімнатній температурі.

Мʼясо, риба, морепродукти, молочні продукти - бажано тримати в холодильнику не більше 2 днів. Овочі, фрукти, ягоди та зелень - зберігати не більше 3-4 днів. До речі, для мʼяса, риби та овочів з фруктами варто мати різні дощечки.

Заморожені продукти варто розморожувати лише в холодильнику. Категоричне не можна робити це в мікрохвильовці або при кімнатній температурі.

Консервовані продукти необхідно зберігати виключно в холодильнику та бажано не більше 2 днів (це стосується рибних/мʼясних консервів, бобових, кукурудзи).

Вершкове масло відкритим можна зберігати в холодильнику близько місяця. ﻿﻿Спеції та сушені трави можуть зберігатися при кімнатній температурі до 3 років.

Всі продукти рекомендовано все зберігати в скляному посуді. Це допоможе уникнути різних запахів в холодильнику

 

Раніше ми повідомляли, які продукти дозволяють швидше зігрітися.

Також читайте, які продукти ніколи не можна брати на пікнік.

Читайте РБК-Україна в Google News
продуктиприготування стравприготування