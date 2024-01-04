8 вражаючих фільмів 2023-го, які ще не пізно подивитися

Барбі

Режисерка Ґрета Ґервіг відома своїм оригінальним і творчим підходом до створення кіно. Цього разу вона представила феміністичну стрічку, яка насамперед в сатиричній формі критикує ставлення до жінок під маскою банальної історії в рожевих тонах про популярну дитячу ляльку.

У цій музичній комедії Марго Роббі зіграла роль стереотипної Барбі, яка переживає екзистенційну кризу і вирушає в подорож на пошуки себе. Окрім чудової режисерської роботи, глядача вразить майстерна гра всіма улюблених акторів: Марго Роббі, Раяна Гослінга та Америки Феррери.

В тих, хто в дитинстві грався з ляльками Барбі, фільм викличе приємну ностальгію і теплі дитячі спогади. На додачу, завдяки жвавим та енергійним саундтрекам та яскравим і насиченим кольорам костюмів і декорацій в рожевих тонах, фільм однозначно дозволить кожному з нас поринути в дитинство і не дасть нудьгувати наступні дві години.

Оппенгеймер

Наступне кіно, як і "Барбі", напевне, відоме кожному, хто користувався інтернетом в липні 2023 року, зокрема завдяки феномену "Барбінгеймеру". Оскільки обидва фільми вийшли на екрани в один день, справжні кіномани не проґавили можливості послідовно за один візит кінотеатру переглянути яскраву історію добре відомої нам з дитинства ляльки та значно серйознішу й похмурішу драматичну біографію фізика Роберта Оппенгеймера від улюбленого критиками й глядачами Крістофера Нолана.

Хоч фільм і художній, він базується на реальній біографії "батька ядерної зброї" і сподобається тим, хто цікавиться історією другої світової війни. Володар багатьох нагород та премій Крістофер Нолан як завжди вразив світ своєю режисерською роботою, але окрім цього фільм також відрізнився відмінною операторською роботою без жодного використання комп'ютерної графіки та акторською грою Кілліана Мерфі, Емілі Блант, Флоренс П'ю, Роберта Дауні-молодшого та інших.

Людина-павук: Крізь Всесвіт

Довгоочікуване продовження мультфільму "Людина-павук: Навколо всесвіту" 2019 року за мотивами коміксів Marvel про всім з дитинства відомого супергероя Людину-павука. Сама історія сильно відрізняється від звичних нам екранізацій коміксів. Адже, як мінімум, цього разу наш головний герой зовсім не Пітер Паркер, а його аналог з паралельного Всесвіту - Майлз Моралез.

У 2023 студія дійсно порадувала фанатів оригінальністю сюжету та різноманітністю персонажів, а також професійною та неповторною гіперстилізованною анімацією, яка одночасно поєднує в собі як 2D, так і 3D-елементи.

"Крізь Всесвіт" безсумнівно завоював собі звання одного із найбільш візуально вражаючих фільмів цього року, завдяки вплетенню в історію десятків варіантів персонажів “Людини-павука”, кожен з яких виразно стилізований відповідно до художнього стилю свого власного всесвіту. Багато фанатів вважають саме цей мультфільм найкращою кіноінтерпретацію коміксів за весь час.

Вонка

Світ Віллі Вонки - це, мабуть, одна з найвідоміших і найулюбленіших дитячих історій про шоколад. Більшість з нас добре пам’ятає Джонні Депа в ролі Віллі Вонки в "Чарлі та шоколадній фабриці" 2005 року, а хтось навіть згадає Джина Вайлдера з "Віллі Вонки та шоколадної фабрики" 1971.

Цього разу роль відомого шоколатьє виконує молодий талановитий Тімоті Шаламе. Сюжет нового фільму суттєво відрізняється від попередніх версій, а персонаж Вонки представлений нам у зовсім новому світлі. У цьому веселому та динамічному мюзиклі розгортається передісторія молодого героя і його шлях до успіху. Це фільм, знятий з використанням насичених кольорів, сповнений гумору та неймовірно креативних ідей. Ця натхненна історія про зовсім різних персонажів, які об'єднуються заради спільної мети, підніме настрій як дітям, так і дорослим.

Залишені

Комедійна драма, що насичена чудовою різдвяною атмосферою та підтримує ідеальний баланс між сентиментальністю та цинізмом.

Дія фільму розгортається у 1970 році, розкриваючи історію трьох одинаків зі школи-інтернату в Новій Англії, які мимоволі зближуються під час канікул. Серед них - сварливий вчитель історії, похмурий учень-підліток, якого покинула сім'я, і шкільна працівниця, яка страждає від втрати близького члена сім'ї.

Вражаюча акторська гра Пола Джаматті та вдало написаний оригінальний сценарій роблять цей фільм ідеальним вибором для перегляду у цей святковий сезон і дають йому всі шанси стати справжньою різдвяною класикою цього покоління. Фінальні моменти вражають найсильніше, закріплюючи за фільмом титул одного з найкращих у 2023 році.

Вбивці квіткової повні

Засновані на однойменному американському бестселері Девіда Гранна, події фільму "Вбивці квіткової повні" розгортаються в Оклахомі 1920-х років.

В центрі сюжету - загадкова серія жорстоких вбивств членів багатого на нафту племені Оседжі. Водночас ми спостерігаємо за історією кохання ветерана Першої світової війни та молодої представниці племені. В цій картині класична кримінальна драма притаманна Скорсезе майстерно поєднується з емоційним романом, щоб створити щось сміливе і глибоко трагічне. Сильна та емоційна акторська гра Леонардо Ді Капріо та неперевершеної в цьому фільмі Лілі Гладстон неприривно тримають глядача в напрузі.

Попри розмірений темп оповіді та величезний хронометраж фільму в 3.5 години, тут немає жодної змарнованої хвилини, кожен кадр має власну цінність. Неодмінно варто переглянути цей фільм, аби відчути серйозну напружену атмосферу історії про скупість, жорстокість, зраду і про складні стосунки білих американців з корінним населенням.

Як ти живеш?

Мультфільми студії Ghibli давно вже підкорили не тільки вітчизняну, але й західну публіку своєю теплою і казковою атмосферою. Роботи легендарного режисера та аніматора Хаяо Міядзакі заслуговують на увагу як дорослих, так і дітей, навіть якщо вони не є фанатами японської анімації.

Цього разу студія порадувала нас дивовижною історією хлопчика Махіто, який після смерті матері, переїжджає з батьком у нове місто, звідки хлопчик потрапляє у фантастичний світ із сірою чаплею, що розмовляє. І хоча події мультфільму відбуваються під час Тихоокеанської війни, історія зберегла характерну Міядзакі чарівність і фантастичність завдяки теплим кольорам, зворушливим саундтрекам, багатогранним персонажам і сюжетом, який чимось нагадує усіма улюблену "Алісу в країні див".

Чудові деталізовані зображення, які ми бачимо на екрані, насправді є окремими кадрами, намальованими від руки, адже навіть з появою CGI у 1950-х роках Міядзакі категорично не любить використовувати комп'ютерну графіку, майже не інтегруючи її у свої фільми.

Анатомія падіння

Критики вже прогнозують цьому французькому драматичному трилеру від режисерки Жюстін Тріє не одну номінацію на Оскар.

Фільм розповідає захоплюючу та загадкову історією письменниці Сандри, її чоловіка Семюеля та одинадцятирічного сина Даніеля, які жили усамітненим життям у віддаленому містечку у французьких Альпах. Коли Самуеля знаходять мертвим у снігу біля підніжжя їхнього шале, Сандра стає головною підозрюваною в його вбивстві. Далі починається не просто розслідування обставин смерті Семюеля, а й глибокий психологічний аналіз конфліктних стосунків дружини та чоловіка.

У фільмі використано прийом ненадійного наратора, який дає нам інформацію про чоловіка лише через Сандру, їхнього сина та прокурора. Межі між тим, що є реальним, а що сфабриковано або припущено, стають розмитими. Згодом стає очевидно, що фільм не просто кримінальний трилер, а ще й емоційна сімейна драма, яка точно не залишить вас байдужими після перегляду.