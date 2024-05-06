6 українських зірок, чиї чоловіки воюють на фронті

В умовах триваючої повномасштабної війни багато жінок в Україні перебувають у стані очікування. Їхні чоловіки покинули спокійне життя, сім'ю і кар'єру, щоб стати на захист України.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто зі знаменитостей чекає свою кохану людину з фронту.
Чоловік ведучої Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв від початку повномасштабної війни став на захист нашої країни, вступивши добровольцем до лав ЗСУ. Наразі, за словами знаменитості, він є командиром 112-ї бригаді і в його підрозділі понад 100 людей.
Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БпЛА і дронами.
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Чоловік зірки українських серіалів, актор Андрій Федінчик, після початку повномасштабної війни приєднався до теророборони, а нині є військовослужбовцем.
Де саме служить він та яку роботу виконує у ЗСУ, Наталка Денисенко не озвучує.
Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Чоловік телеведучої, бізнесмен Андрій Оністрат, з'явився до військкомату 25 лютого 2022 року і був призваний на службу влітку того самого року.
Попри те, що згідно із законом він мав право не брати участь у військових діях, оскільки є багатодітним батьком, і після втрати сина на війні вунього була ще одна законна підстава для звільнення від служби, він відмовився від цієї можливості і продовжив захищати Україну від окупантів.
Валентина Хамайко з коханим (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Коханий акторки, артист Дмитро Сова, також на початку великої війни прийняв рішення зі зброєю у руках боронити свою батьківщину. У червні 2023 року його призвали на службу, а з жовтня минулого року зірка перебуває на фронті.
Дар'я Легейда і Дмитрий Сова (фото: instagram.com/daryaleheida)
Чоловік виконавиці Олени Омаргалієвої, співак Тамерлан, після 24 лютого 2022 року брав активну участь в обороні Київської області.
Нині артист також перебуває на службі, хоча не розкриває подробиць про свою діяльність.
Олена Омаргалієва з Тамерланом (фото: instagram.com/tamerlan_alena)
З перших днів чоловік ведучої бере активну участь в обороні України від російських окупантів.
Спочатку він був у силах територіальної оборони, а нині служить у силах спеціальних операцій ЗСУ.
Чоловік Людмири Барбір із сином (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
Нещодавно ми розповідали про 5 українських зірок, які пробачили зраду чоловіка, щоб зберегти сім'ю.
Також писали про знаменитостей, які були у шлюбі три чи більше разів.