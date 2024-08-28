8 речей, які ніколи не можна чистити з лимонним соком

Паркетна підлога

Лимонний сік може пошкодити ущільнювач на паркетній підлозі, створюючи потьмяніння і роблячи поверхню вразливою до пошкоджень.

Тож уникайте миття паркету з лимоном, а якщо ви впустили шматочок цитрусового або розлили сік, приберіть його якомога швидше, щоб мінімізувати час впливу лимонної кислоти.

Латунне покриття

Цей матеріал може бути трохи проблемним, коли справа доходить до чищення лимоном.

Як зазначають, попри те, що речі, повністю зроблені з латуні, можна полірувати лимоном або іншими кислотними мийними засобами, вироби з латунним покриттям в жодному разі не можна чистити лимонним соком, оскільки він може викликати корозію.

З'ясувати, чи виготовлений предмет із суцільної латуні, чи з латунної пластини можна магнітом. Просто піднесіть магніт до предмета - якщо вони не притягуються, ймовірно, це суцільна латунь.

Але якщо ви відчуваєте магнітну дію - виріб виготовлений з латунної пластини, і вам слід відмовитися від лимонного соку для очищення.

Делікатний одяг

Краще утриматися від прання делікатних речей (наприклад, з шовку) з лимоном - кислота, що міститься в цитрусовому, може послабити волокна ніжного матеріалу.

Замість цього ліпше використовуйте відповідний засіб для прання і дотримуйтесь рекомендацій щодо очищення делікатної тканини.

Чорний або кольоровий одяг

Лимонний сік може мати невеликий відбілювальний ефект не лише на білому, а й на темному і яскравому одязі та текстилі, що може призвести до незворотної втрати кольору.

Що не можна чистити з лимонним соком (ілюстративне фото: Freepik)

Тож, якщо ви не експериментуєте з наданням речам нового вигляду, не вичавлюйте лимонний сік безпосередньо на темний або яскравий одяг, предмети домашнього вжитку та оббивку.

Натуральний камінь

Поверхні з натурального каменю, в тому числі стільниці, підлога, меблі та аксесуари, не повинні піддаватися впливу лимонного соку. Адже кислота, що міститься в лимонному соку, може спричинити появу точок на мармурі, граніті, сланці та інших натуральних каменях.

Відбілювач

Хоча відбілювач не є матеріалом, якому потрібне очищення, важливо зазначити, що це речовина, з якою також категорично не поєднується лимон - навіть при випадковому потраплянні крапель лимонного соку в різноманітні хімічні продукти для відбілювання.

Хлорний відбілювач при змішуванні з кислотами вступає в хімічну реакцію, в результаті якої утворюється токсичний газ. Ніколи не можна змішувати відбілювач з оцтом - таке ж правило і для лимонного соку.

Електронні екрани

Кислотність лимонного соку може спричинити корозію і порушення роботи при використанні на електронних екранах, таких як на телефонах, планшетах, комп'ютерах та телевізорах.

Не кажучи вже про те, що використання лимонного соку для очищення екранів залишить помітні патьоки. Натомість краще протирати електроніку спеціальними засобами.

Чавунний посуд

Під час чищення чавуну важливо зберегти поверхню неушкодженою. Кислотність лимона може позбавити посуд тонкого масляного шару, який, накопичуючись, запобігає пригорянню їжі.

Щоб очистити чавунну пательню, замість лимонного соку радять використовувати сіль, теплу воду і ганчірку. Після очищення не забудьте злегка змастити пательню маслом до наступного використання.