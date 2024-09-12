8 практичних способів використання штучного інтелекту у повсякденному житті

Планування меню

Якщо ви намагаєтеся знизити витрати на продукти або вам потрібно створювати рецепти та списки покупок для конкретних дієтичних потреб, ви знаєте, що це може забирати багато часу.

ШІ дійсно може допомогти тут: ви можете буквально сказати йому про свої дієтичні обмеження, переваги в їжі та бюджеті, і попросити його створити плани харчування, щоб скласти списки покупок для вас.

В якості альтернативи ви можете ввести вміст свого холодильника в ці інструменти та попросити рецепти, які ви можете приготувати, не купуючи нічого іншого.

Вам все одно захочеться переглянути рекомендації один раз, щоб переконатися, що вони дійсно мають сенс і задовольняють ваші потреби, але це простіше ніж починати з нуля.

Управління вашим розкладом

Ваші дні менш організовані та наповнені поспіхом? ШІ може допомогти. Ви можете дати платформі свій список справ, свій базовий розклад (робочий час, зустрічі, плани на обід тощо) і попросити його створити розклад для вашого дня.

Таким чином, замість того, щоб ламати голову над тим, скільки часу займе кожне завдання, машина може зробити це за вас, і ви завжди можете змінити свій запит із проханням про більший вільний час або додавши фонові завдання для максимальної ефективності.

Обробка простого листування

Інструменти ШІ, такі як ChatGPT, не завжди можна використовувати для написання довгих, заснованих на дослідженнях документів. Вони мають тенденцію явно брехати та вигадувати джерела. Однак вони дійсно дуже хороші у коротких, простих речах, таких як електронні листи, особливо у шаблонах.

Ці типи повідомлень нескладно написати і не забирають багато часу, але це також робить їх придатними для обмеженого набору навичок ШІ.

Мозковий штурм

ШІ відмінно підходить для того, щоб просто кидатися пропозиціями у відповідь на підказку. Чи це ідеї, щоб зайняти дітей, ідеї для вечірок, нові шоу для перегляду або ідеї для подарунків, ШІ може заощадити вам час, вивантаживши довгий список пропозицій всього за кілька секунд.

Створіть список речей для збору

Якщо ви збираєтеся в подорож, особливо в місце, де ви ніколи не були раніше, ви можете надати чат-боту ШІ інформацію про те, куди ви їдете, скільки ви будете там, і короткий список ймовірних заходів, і він може створити список речей для вас , які потрібно зібрати.

ШІ не тільки може допомогти вибрати, що вам потрібно взяти із собою, але він також може запропонувати речі для збору, які ви могли б не брати.

Розрахуйте вартість ремонту

Хоча в Інтернеті є безліч калькуляторів, які допоможуть вам розрахувати, скільки плиток, банок фарби або ламінату вам потрібно, ШІ може бути набагато більш точним і гнучким, тому що ви можете ввести всі подробиці в підказку, включаючи всі кути та особливості вашої підлоги чи кімнати .

Плюс він може показати вам свою математику, щоб ви могли перевірити її в реальності і скоригувати свої підказки, якщо щось виглядає не зовсім правильно. Потім він також допоможе вам оцінити витрати і створити списки інструментів і матеріалів, які вам знадобляться для роботи.

Підведіть підсумки чогось

Епоха швидкого, лаконічного подкасту або відео на YouTube, яке одразу показувало вам те, що ви хочете знати, давно минула - і настала епоха чотиригодинного подкасту або відео. Навіть якщо ви дивитесь чи слухаєте щось на швидкості 2X, це все одно багато часу.

Чат-бот AI може підсумувати його для вас дуже ефективно, тому якщо все, що ви хочете отримати з подкасту або відео, це інформація, яку він містить, подайте його ШІ і отримайте чітке, марковане резюме у відповідь. Тимчасові мітки також будуть увімкнені, щоб ви могли перейти до конкретних точок для прослуховування.

Практика для співбесіди

Пошук нової роботи може бути нервовим (і, начебто, нескінченним) досвідом у наші дні. Якщо вам справді вдасться пройти етап співбесіди, ви знаєте, що вам потрібно практикуватися.

Хоча наявність реальної, живої людини, яка задає вам питання, може бути найкращим способом підготуватися, ШІ може втрутитися і дуже ефективно допомогти вам підготуватися до цих співбесід.