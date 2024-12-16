8 овочів та фруктів, які найкраще зберігати у вакуумній упаковці

Морква

Морква - це один із найкращих овочів для зберігання у вакуумній упаковці. Вона має щільну шкірку, яка не дозволяє волозі швидко випаровуватися, а вакуум допомагає зберегти її свіжість на тривалий період.

Крім того, в пакуванні з вакуумом морква не втрачає своєї хрусткості та смаку. Для досягнення найкращих результатів моркву слід попередньо очистити і нарізати. Вакуумування дозволяє зберегти цей корисний овоч навіть на кілька місяців.

Картопля

Картопля - це ще один овоч, який добре зберігається у вакуумних пакетах. Важливо, щоб вона була очищена від землі та дрібних ушкоджень перед упаковкою. Картопля не повинна бути мокрою, оскільки вологість може призвести до псування продукту в пакеті.

Вакуум дозволяє зберігати картоплю без втрати текстури і смаку на кілька місяців. Для довготривалого зберігання її краще попередньо відварити або запекти, а вже потім вакуумувати.

Яблука

Яблука також відмінно підходять для вакуумного зберігання. Вакуумна упаковка дозволяє зберегти їх свіжими і хрусткими навіть після кількох місяців зберігання. Щоб яблука зберігалися довше, варто вибирати тверді сорти з тонкою шкіркою, які добре тримають форму.

Важливо пам'ятати, що перед вакуумуванням яблука слід очистити від воску або забруднень. Після вакуумування плоди не втрачають своїх корисних властивостей і виглядають так, ніби вони щойно були зірвані.

Певні продукти краще не заморожувати, а вакуумувати (фото: Freepik.com)

Ягоди

Ягоди, зокрема полуниця, малина, чорниця, є чудовими кандидатами для вакуумного пакування. Вакуумування дозволяє зберегти їх аромат і смак, а також зберегти структуру, уникаючи псування від контакту з повітрям.

Однак, ягоди слід попередньо підсушити, щоб уникнути утворення конденсату всередині пакета. Зберігання ягід у вакуумі дозволяє значно подовжити їхній термін придатності, зберігаючи всі корисні властивості.

Гриби

Гриби, зокрема печериці та лисички, дуже добре зберігаються в вакуумних упаковках. Вони схильні до швидкого псування, тому вакуум допомагає значно збільшити їх термін зберігання.

Перед упаковкою гриби слід очистити і нарізати, а потім обов'язково добре просушити. Вакуумне пакування також дозволяє уникнути їхнього потемніння і збереження аромату.

Перець

Перець - це овоч, який легко зберігається у вакуумі, зберігаючи свою свіжість та корисні властивості. Як і в випадку з іншими овочами, перед пакуванням перець слід добре вимити, очистити від насіння і нарізати.

Вакуумне пакування допомагає зберегти смак перцю та запобігає його передчасному псуванню. Важливо пам'ятати, що перець має дуже високу вологість, тому його не слід пакувати, коли він мокрий. Таким чином, вакуум допомагає зберігати перець свіжим і смачним на довгий період.

Кабачки та цукіні

Кабачки та цукіні зберігаються у вакуумних упаковках дуже добре. Вони зберігають свою свіжість, текстуру і смак, навіть якщо їх зберігати тривалий час. Перед пакуванням овочі слід помити, очистити від шкірки (якщо необхідно) і нарізати на шматочки.

Вакуумне пакування також дозволяє запобігти утворенню вологи в пакеті, що може призвести до псування. Ці овочі можна зберігати протягом кількох місяців, що робить їх відмінним варіантом для заморожування.