8 найочікуваніших моделей авто у 2024 році: на що чекати любителям машин

Kia EV9

EV9 від Kia може стати досить практичним та інноваційним автомобілем у 2024 році. Він оснащений батареєю потужністю 100 кВт, потужністю до 380 кінських сил, запас ходу до 359 миль і продумане шестимісне розташування.

Kia EV9 (фото: mirror.co.uk)

MG Cyberster

Це повноцінний електромобіль, який важить майже дві тонни. Він розганяється до 60 миль на годину за 4,6 секунди завдяки здоровій потужності 335 кінських сил, а щоб опустити дах, потрібно 10 секунд.

MG Cyberster (фото: mirror.co.uk)

Hyundai Ioniq 5 N

Ioniq 5 N обіцяє стати найкращим електричним хетчбеком. Він має 641 кінську силу, якщо ви використовуєте режим overboost, з 0 до 60 миль на годину розганяється всього за 3,4 секунди.

Синтетичний звук двигуна та удаване перемикання передач порадують любителів бензину й навіть можуть переконати, що електромобіль може викликати захоплення.

Hyundai Ioniq 5 N (фото: mirror.co.uk)

Dacia Duster

Duster від Dacia завжди був одним із найпривабливіших позашляховиків завдяки своєму легкому підходу до перевезення сім'ї.

Компанія залишатиметься вірною цій темі. Вони розробили гібридну версію, яка робить Duster актуальним. Він надійде в продаж у другій половині 2024 року.

Dacia Duster (фото: mirror.co.uk)

Range Rover EV

Про цю новинку поки відомо мало, але автомобільні експерти з нетерпінням чекають на цей екземпляр. Раніше Rolls Royce вже демонстрували, наскільки розкішним можна зробити електричний автомобіль.

Наразі точно можна спрогнозувати, що новинку виготовлять у Великій Британії, а ціна представлятиме шестизначне число.

Range Rover EV (фото: autocar)

Toyota Land Cruiser

Ще один автомобіль, про який ми не знаємо багато, але це ніби перезавантаження легендарного Toyota Land Cruiser.

Він буде орієнтований на відроджений Defender від Land Rover, тож можна очікувати на розкішні утилітарні функції. Хоча загалом авто повинне задовольнити пересування майже куди завгодно з абсолютним комфортом.

Toyota Land Cruiser (фото: mirror.co.uk)

Volvo EX90

Він був розроблений з нуля як повноцінний електрокар. Такий хід може створити нові рівні практичності, порівняно з тим, що вже є на ринку.

Великі батареї, потужні двигуни та обіцянка повернення повного семимісного компонування робить цей автомобіль доволі очікуваною новинкою.

Volvo EX90 (фото: Вікіпедія)

Fiat 600-е

600-e - це повністю електрична автівка, яка чудово підійде для молодих сімей. Найбільше за все нова модель може сподобатися користувачам попередньої 500-е, тож приготуйтеся.

Fiat 600-е (фото: nextcar.ua)