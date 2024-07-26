8 найкращих поз йоги, які допоможуть покращити гнучкість та мати стрункі ноги

Вправа "собака обличчям вниз"

Станьте рівно та покладіть долоні на підлогу. Підтягніть пальці ніг і підніміть стегна вверх. Опустіть лопатки вниз і притисніть п’яти до підлоги.

Витягніть хребет і тримайте куприк вгорі, рівномірно розподіляючи вагу тіла між руками та ногами. Утримуйте позу протягом п'яти-восьми вдихів.

Вправа "собака обличчям вниз" (фото: eatthis.com)

Низький випад

Поставте праву ногу вперед між руками. Опускаючи ліве коліно на підлогу, підніміть руки над головою.

Витягніть ліве стегно трохи вперед. Утримуйте позу протягом п'яти-восьми вдихів. Поверніться до попередньої вправи, а потім виконайте той самий рух з іншого боку.

Низький випад (фото: eatthis.com)

Високий півмісяць

З позиції низького випаду припідніміться, але не повністю. Руки випрямте над головою та затримайтесь.

Відведіть лопатки назад і вниз. Затримайтеся в цьому положенні на п’ять-вісім вдихів, перш ніж зробити те ж саме на іншому боці.

Високий півмісяць (фото: eatthis.com)

Воїн

Виконуючи випад високого півмісяця, розмістіть задню ногу під кутом 45 градусів. А руки сформуйте у формі "Т", щоб вони були паралельні землі. Впріться задньою п’ятою в підлогу, утримуючи передню ногу.

Утримуйте позу протягом п’яти-восьми вдихів, перш ніж повторити на іншому боці.

Воїн (фото: eatthis.com)

Трикутник

Поза трикутника чудово підходить для підколінних сухожиль, внутрішньої частини стегон.

Поставте ногу вперед, спина повинна бути рівною і опустіть праву руку до внутрішньої сторони ноги. Поверніть верхню частину грудної клітки до стелі та спрямуйте задню руку вгору через плече. Утримуйте позу на п’ять-вісім вдихів і повторіть з протилежного боку.

Трикутник (фото: eatthis.com)

Сарана

Ляжте на живіт, розвівши руки по боках. Зробіть вдих, піднімаючи груди, голову та ноги від підлоги.

Підніміть руки і ноги з килимка, витягніть кінчики пальців. Перенесіть вагу тіла на передню частину тазу.

Сарана (фото: eatthis.com)

Міст

Ляжте на спину, зігніть коліна та поставте ступні на землю так, щоб п’яти були близько до сідниць. Тримайте руки з боків, долонями вниз. Підніміть стегна від підлоги, активуйте сідничні м’язи.

Міст (фото: eatthis.com)

Водоспад

Поза водоспаду може допомогти зняти будь-яку напругу або набряки в ногах і відновлює сили після інтенсивної йоги або заняття в тренажерному залі.

Ляжте на спину та підніміть ноги вверх, щоб вони були рівними.

Утримуйте положення протягом п'яти-восьми вдихів.

Водоспад (фото: eatthis.com)