8 надихаючих фільмів про кохання, здатних розтопити лід у серці

Дощовий день у Нью-Йорку (2019)

Фільм розповідає про молоду пару - Гетсбі та Ешлі, які приїжджають до Нью-Йорка на вихідні. Ешлі, студентка журналістики, отримує можливість взяти інтерв'ю у відомого режисера, а Гетсбі мріє провести ідеальний день у своєму улюбленому місті. Однак плани руйнуються: Ешлі занурюється у світ кінематографа, зустрічаючи знаменитих акторів і продюсерів, а Гетсбі випадково опиняється в компанії колишньої дівчини та її сестри.

Поки Нью-Йорк вкривається романтичним дощем, герої стикаються з несподіваними відкриттями про себе та свої почуття. Це легка й атмосферна історія з шармом класичного кіно Вуді Аллена.

Чесний чоловік (2018)

Головний герой Абель - скромний і порядний чоловік, життя якого кардинально змінюється після зустрічі з колишньою коханою Маріанною. Вона щойно овдовіла, виховує сина та пропонує йому почати все спочатку. Однак на шляху їхнього возз’єднання стають несподівані обставини: сестра покійного чоловіка, яка таємно закохана в Абеля, та загадкові деталі минулого.

Дикий мед (2015)

Головний герой Габріель - чоловік середнього віку, який переживає кризу та відчуження від світу. Прагнучи знайти спокій, він вирушає в подорож до глухого села, де зустрічає жінку, яка змушує його переглянути власні почуття та страхи. Їхня несподівана взаємодія стає для нього шансом на внутрішнє переродження.

За 5 кроків до кохання (2019)

Стелла та Вілл - підлітки, які страждають на важке генетичне захворювання, що не дозволяє їм наближатися одне до одного ближче ніж на два метри. Попри суворі обмеження, між ними зароджується глибоке почуття. Вони кидають виклик своїй хворобі та встановленим правилам, аби хоч трохи відчути справжню близькість.

Смак чудес (2015)

Луїза, вдова та мати двох дітей, керує маленькою фермою, намагаючись утримати її на плаву. Одного дня вона рятує від нещасного випадку загадкового чоловіка, на ім'я П'єр, який має унікальний дар - він бачить світ інакше, ніж усі інші. Їхня зустріч змінює життя обох, відкриваючи перед ними нові можливості та несподівані почуття.

Гора між нами (2017)

Після скасування рейсу незнайомці Бен і Алекс вирішують скористатися приватним літаком, щоб встигнути на свої важливі події. Однак їхній політ закінчується катастрофою в засніжених горах. Виживши після аварії, вони змушені покладатися одне на одного, щоб вибратися з холодної пустелі. Випробування змінюють їхні життя, а спільна боротьба за виживання породжує глибокий зв’язок між ними.

Спекотні літні ночі (2017)

Невпевнений у собі підліток Деніел проводить літо в курортному містечку Кейп-Код. Познайомившись із місцевим хуліганом, він поступово занурюється у світ нелегального бізнесу, водночас закохуючись у дівчину, яка може змінити його життя. Але чим глибше він загрузає в ризикованих справах, тим сильніше розуміє, що вибратися буде непросто.

Виняток (2016)

Молодий офіцер гестапо, який працює у Нідерландах, отримує завдання стежити за колишньою коханою, яка нібито є шифрувальницею для британців. Однак, попри обов'язки, він все більше захоплюється її персонажем і починає сумніватися у правильності своєї місії. Між ними спалахує небезпечна і зворушлива романтична історія, що піддає сумніву не тільки його професіоналізм, але й власні моральні переконання.