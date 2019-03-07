С 8 марта: красивые поздравления с праздником

Трогательные поздравления с праздником весны и нежности для прекрасных женщин

Международный женский день - первый праздник наступившей весны. Это день, когда от поздравлений расцветают улыбки и сверкают радостью глаза прекрасной половины человечества.

Лучшие пожелания с 8 марта, стихи и проза, короткие смс любимым, мамам, коллегам и подругам - в подборке Styler.

Поздравления с 8 марта в стихах

Пусть весенние подарки восхищают:

Солнце в небе, первые цветы,

И 8 марта исполняет

Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,

Искренних признаний, нежных слов!

Мир вокруг становится пусть ярче,

Как букет в душе цветёт любовь!

Фото: C 8 марта (pixabay.com)

День любви, улыбок и цветов -

Это праздник радостный, весенний!

Словно создан он для теплых слов,

Добрых пожеланий, поздравлений!

Пусть сегодня все любуются тобой -

Нежной, обаятельной, красивой.

Поздравляю от души тебя с весной

И желаю быть всегда счастливой!

***

Желаю в этот женский день весенний,

Чтоб жизнь дарила много сказочных мгновений,

Чтоб воплощались грезы, сны, мечты и планы,

Чтоб были чувства и взаимны, и желанны.

Фото: С Женским днем (pixabay.com)

Красивые поздравления маме с 8 марта

Трогательные слова пожеланий самым родным и любимым мамам в Международный женский день:

Пусть солнце светит для тебя,

В душе цветут цветы.

Пускай сбываются всегда

Заветные мечты.

Сияй улыбкою своей

И будь счастливой самой.

С Международным женским днем,

Моя родная мама!

Фото: Поздравление маме с Женским днем (pixabay.com)

Мамочка родная,

С Женским днем тебя!

Будь всегда здорова,

Радостью полна.

Дни пускай слагаются

Из улыбок, смеха,

Счастья, развлечений,

Твоего успеха!

Поздравления для женщин-коллег с 8 марта

В праздник весны поздравьте сотрудниц красивыми словами в стихах или в прозе.

От всего сердца поздравляю с 8 марта всех женщин нашего коллектива и желаю, пусть женское счастье будет таким же бесконечным, как и восьмерочка на сегодняшнем листе календаря.

Открытка с 8 марта (pixabay.com)

Прелестные, шикарные и милые коллеги,

Вы словно райские весенние цветы!

Красавицы по жизни, а в трудах - стратеги,

Пускай сию минуту все исполнятся мечты.

Пусть торжество весны вам всем подарит

Надежду, счастье и огромную любовь.

Успех по трудностям любым ударит,

Чтоб побеждали вы по жизни вновь и вновь.

***

Пусть ваши доходы растут, как листья весной, а красота расцветает, как вся природа, пробудившаяся от зимы, ведь именно благодаря ей мы всегда так спешим на работу. С 8 марта вас, милые коллеги!

Пожелания на 8 марта любимой

Красивые стихи помогут сильному полу рассказать о своих чувствах к прекрасной второй половинке и дополнят праздничный подарок.

Любимая, родная,

С праздником тебя!

Живи всегда ты, зная,

Как я люблю тебя.

Тебя я поздравляю

В весенний праздник твой.

И я ведь точно знаю:

Ты просто ангел мой.

Фото: Поздравление любимой с 8 марта (pixabay.com)

Любимая, родная, дорогая,

Я в праздник женский искренне желаю,

Как солнышко быть ласковой и ясной,

Желанной быть, загадочной, прекрасной.

Желаю, чтоб почаще улыбалась,

И глаз родных тревога не касалась,

Тебя ценю, жена, и обожаю,

Другой такой я женщины не знаю.

***

8 Марта - день прекрасный,

Я поздравляю с ним тебя!

Всегда цветущей будь и классной,

Глаза от счастья пусть блестят,

Весна души не покидает,

И дует ветер перемен,

А сердце трепетное тает

Моей любви отдавшись в плен.

Короткие и прикольные поздравления с Женским днем

Пожелания с юмором на 8 марта подойдут для поздравления подруге или сестре:

Восьмое марта на дворе.

Ну что же пожелать сестре?

Страстей бокал испить до дна

И вид на море из окна.

И кофеек в постель с утра,

Икорки красной полведра.

Чтоб был и муж, и дом, и кот,

И деньги лет на сто вперед.

Фото: С 8 марта подруге (pixabay.com)

Желаю жить без всяких стрессов

И не набрать ни грамма веса.

Пускай мужчины обожают,

Пылинки каждый день сдувают.

***

С 8 Марта вас, девчонки,

Талии пусть будут тонки,

Волосы как из рекламы,

Меньше окружают хамы.

Чтобы жить вам было сладко,

Словно в сахарной помадке,

Платьев новых каждый день,

Чтоб не думать, что надеть!

Открытка на 8 марта (pixabay.com)

Ну, что ж, подруга, пожелать 8 марта?

Конечно, принца классного и на коне!

И в сумочке чтобы всегда была голд-карта,

Чтоб гардероб весь увеличился вдвойне.

***

Во всём тебе преуспевать,

Поменьше у плиты стоять,

Почаще кофе пить в постели,

В душе чтоб птицы вечно пели.

Кстати, эксперты подсчитали, во сколько украинцам обойдется празднование 8 марта. Стоимость цветов и подарков перед праздником существенно повысится.

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Видео: РБК-Украина