8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 років
Тіло людини з віком змінюється, тому підтримка нормальної ваги стає все більш важливою - не лише з естетичних причин, але й для загального здоров’я та довголіття. Для жінок старше 50 років втрата ваги - це збереження м’язової маси, прискорення метаболізму та зниження ризику хронічних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тяги з гантелями в нахилі
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи в кожній руці по гантелі.
Злегка зігніть коліна та нагніться. Потягніть гантелі до стегон, тримаючи лікті близько до тіла.
Повільно опустіть руки у вихідне положення та повторіть.
Тяги з гантелями в нахилі (фото: eatthis.com)
Віджимання в нахилі
Покладіть руки на піднесену поверхню (наприклад, лаву або сходинку), випрямивши тіло.
Відіжміться, при цьому, щоб корпус тіла був рівним.
Віджимання в нахилі (фото: eatthis.com)
Присідання
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей.
Опустіть тіло, тримаючи груди піднятими, а руки прямо перед собою.
Після цього поверніться у вихідне положення і повторіть.
Присідання (фото: eatthis.com)
Румунська станова тяга на одній нозі
Встаньте на одну ногу, злегка зігнувши коліно, тримаючи в руках гантелі або гирі.
Нахиліться, витягнувши протилежну ногу позаду. Опустіть вагу до підлоги, потім поверніться у вихідне положення.
Румунська станова тяга на одній нозі (фото: eatthis.com)
Стрибки
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей.
Руки витягніть вперед для рівноваги.
Присядьте та вистрибніть з усієї сили. При цьому руки піднімайте вверх.
Стрибки (фото: eatthis.com)
Махи гирями
Встаньте, розставивши ноги трохи ширше, ніж на ширині стегон.
Тримайте гирю двома руками перед стегнами. Проведіть її між стегнами і назад вперед на рівні плечей.
Махи гирями (фото: eatthis.com)
Тулуб в бік
Сядьте на підлогу, зігнувши коліна. Тримайте гантель в руках та злегка робіть нахили в кожен бік.
Поверніть тулуб вбік, притиснувши вагу до підлоги біля стегна.
Чергуйте з боку в бік, задіюючи прес.
Тулуб в бік (фото: eatthis.com)
Стрибки з махами
Починайте у положенні стоячи, ноги разом, а руки складені по боках. Стрибайте ногами в сторони та водночас підіймайте руки над головою. Поверніться у вихідне положення, звівши ноги разом у наступному стрибку. Руки водночас потрібно опустити.
Стрибки з махами (фото: eatthis.com)
Раніше ми повідомляли, до чи після тренування краще їсти.
Також ми писали про 6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідниць.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.