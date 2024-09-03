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8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 років

Вівторок 03 вересня 2024 18:01
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8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 років Які вправи виконувати жінкам після 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тіло людини з віком змінюється, тому підтримка нормальної ваги стає все більш важливою - не лише з естетичних причин, але й для загального здоров’я та довголіття. Для жінок старше 50 років втрата ваги - це збереження м’язової маси, прискорення метаболізму та зниження ризику хронічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тяги з гантелями в нахилі

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи в кожній руці по гантелі.

Злегка зігніть коліна та нагніться. Потягніть гантелі до стегон, тримаючи лікті близько до тіла.

Повільно опустіть руки у вихідне положення та повторіть.

8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 роківТяги з гантелями в нахилі (фото: eatthis.com)

Віджимання в нахилі

Покладіть руки на піднесену поверхню (наприклад, лаву або сходинку), випрямивши тіло.

Відіжміться, при цьому, щоб корпус тіла був рівним.

8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 роківВіджимання в нахилі (фото: eatthis.com)

Присідання

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей.

Опустіть тіло, тримаючи груди піднятими, а руки прямо перед собою.

Після цього поверніться у вихідне положення і повторіть.

8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 роківПрисідання (фото: eatthis.com)

Румунська станова тяга на одній нозі

Встаньте на одну ногу, злегка зігнувши коліно, тримаючи в руках гантелі або гирі.

Нахиліться, витягнувши протилежну ногу позаду. Опустіть вагу до підлоги, потім поверніться у вихідне положення.

8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 роківРумунська станова тяга на одній нозі (фото: eatthis.com)

Стрибки

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей.

Руки витягніть вперед для рівноваги.

Присядьте та вистрибніть з усієї сили. При цьому руки піднімайте вверх.

8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 роківСтрибки (фото: eatthis.com)

Махи гирями

Встаньте, розставивши ноги трохи ширше, ніж на ширині стегон.

Тримайте гирю двома руками перед стегнами. Проведіть її між стегнами і назад вперед на рівні плечей.

8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 роківМахи гирями (фото: eatthis.com)

Тулуб в бік

Сядьте на підлогу, зігнувши коліна. Тримайте гантель в руках та злегка робіть нахили в кожен бік.

Поверніть тулуб вбік, притиснувши вагу до підлоги біля стегна.

Чергуйте з боку в бік, задіюючи прес.

8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 роківТулуб в бік (фото: eatthis.com)

Стрибки з махами

Починайте у положенні стоячи, ноги разом, а руки складені по боках. Стрибайте ногами в сторони та водночас підіймайте руки над головою. Поверніться у вихідне положення, звівши ноги разом у наступному стрибку. Руки водночас потрібно опустити.

8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 роківСтрибки з махами (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, до чи після тренування краще їсти.

Також ми писали про 6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідниць.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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