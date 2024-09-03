8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 лет
Тело человека с возрастом меняется, поэтому поддержание нормального веса становится все более важным - не только по эстетическим причинам, но и для общего здоровья и долголетия. Для женщин старше 50 лет потеря веса - это сохранение мышечной массы, ускорение метаболизма и снижение риска хронических заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тяги с гантелями в наклоне
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа в каждой руке по гантели.
Слегка согните колени и нагнитесь. Потяните гантели к бедрам, держа локти близко к телу.
Медленно опустите руки в исходное положение и повторите.
Тяги с гантелями в наклоне (фото: eatthis.com)
Отжимание в наклоне
Положите руки на приподнятую поверхность (например, лавку или ступеньку), выпрямив тело.
Отожмитесь, при этом, чтобы корпус тела был ровным.
Отжимание в наклоне (фото: eatthis.com)
Приседания
Встаньте, расставив ноги по ширине плеч.
Опустите тело, держа грудь приподнятыми, а руки прямо перед собой.
После этого вернитесь в исходное положение и повторите.
Приседания (фото: eatthis.com)
Румынская сословная тяга на одной ноге
Встаньте на одну ногу, слегка согнув колено, держа в руках гантели или гири.
Наклонитесь, вытянув противоположную ногу сзади. Опустите вес на пол, затем вернитесь в исходное положение.
Румынская сословная тяга на одной ноге (фото: eatthis.com)
Прыжки
Встаньте, расставив ноги по ширине плеч.
Руки вытяните вперед для равновесия.
Присядьте и выпрыгните изо всех сил. При этом руки поднимайте вверх.
Прыжки (фото: eatthis.com)
Махи гирями
Встаньте, расставив ноги немного шире, чем на ширине бедер.
Держите гирю двумя руками перед бедрами. Проведите ее между бедрами и назад вперед на уровне плеч.
Махи гирями (фото: eatthis.com)
Туловище в сторону
Сядьте на пол, согнув колени. Держите гантель в руках, и слегка делайте наклоны в каждую сторону.
Поверните туловище в сторону, прижав вес к полу возле бедра.
Чередуйте из стороны в сторону, задействуя пресс.
Туловище в сторону (фото: eatthis.com)
Прыжки с махами
Начинайте в положении стоя, ноги вместе, а руки сложены по бокам. Прыгайте ногами в стороны и поднимайте руки над головой. Вернитесь в исходное положение, сведя ноги вместе в следующем прыжке. Руки одновременно нужно опустить.
Прыжки с махами (фото: eatthis.com)
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