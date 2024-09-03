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8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 лет

Вторник 03 сентября 2024 18:01
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8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 лет Какие упражнения выполнять женщинам после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тело человека с возрастом меняется, поэтому поддержание нормального веса становится все более важным - не только по эстетическим причинам, но и для общего здоровья и долголетия. Для женщин старше 50 лет потеря веса - это сохранение мышечной массы, ускорение метаболизма и снижение риска хронических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тяги с гантелями в наклоне

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа в каждой руке по гантели.

Слегка согните колени и нагнитесь. Потяните гантели к бедрам, держа локти близко к телу.

Медленно опустите руки в исходное положение и повторите.

8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 летТяги с гантелями в наклоне (фото: eatthis.com)

Отжимание в наклоне

Положите руки на приподнятую поверхность (например, лавку или ступеньку), выпрямив тело.

Отожмитесь, при этом, чтобы корпус тела был ровным.

8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 летОтжимание в наклоне (фото: eatthis.com)

Приседания

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч.

Опустите тело, держа грудь приподнятыми, а руки прямо перед собой.

После этого вернитесь в исходное положение и повторите.

8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 летПриседания (фото: eatthis.com)

Румынская сословная тяга на одной ноге

Встаньте на одну ногу, слегка согнув колено, держа в руках гантели или гири.

Наклонитесь, вытянув противоположную ногу сзади. Опустите вес на пол, затем вернитесь в исходное положение.

8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 летРумынская сословная тяга на одной ноге (фото: eatthis.com)

Прыжки

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч.

Руки вытяните вперед для равновесия.

Присядьте и выпрыгните изо всех сил. При этом руки поднимайте вверх.

8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 летПрыжки (фото: eatthis.com)

Махи гирями

Встаньте, расставив ноги немного шире, чем на ширине бедер.

Держите гирю двумя руками перед бедрами. Проведите ее между бедрами и назад вперед на уровне плеч.

8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 летМахи гирями (фото: eatthis.com)

Туловище в сторону

Сядьте на пол, согнув колени. Держите гантель в руках, и слегка делайте наклоны в каждую сторону.

Поверните туловище в сторону, прижав вес к полу возле бедра.

Чередуйте из стороны в сторону, задействуя пресс.

8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 летТуловище в сторону (фото: eatthis.com)

Прыжки с махами

Начинайте в положении стоя, ноги вместе, а руки сложены по бокам. Прыгайте ногами в стороны и поднимайте руки над головой. Вернитесь в исходное положение, сведя ноги вместе в следующем прыжке. Руки одновременно нужно опустить.

8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 летПрыжки с махами (фото: eatthis.com)

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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