8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 лет

Тело человека с возрастом меняется, поэтому поддержание нормального веса становится все более важным - не только по эстетическим причинам, но и для общего здоровья и долголетия. Для женщин старше 50 лет потеря веса - это сохранение мышечной массы, ускорение метаболизма и снижение риска хронических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тяги с гантелями в наклоне

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа в каждой руке по гантели.

Слегка согните колени и нагнитесь. Потяните гантели к бедрам, держа локти близко к телу.

Медленно опустите руки в исходное положение и повторите.

Тяги с гантелями в наклоне (фото: eatthis.com)

Отжимание в наклоне

Положите руки на приподнятую поверхность (например, лавку или ступеньку), выпрямив тело.

Отожмитесь, при этом, чтобы корпус тела был ровным.

Отжимание в наклоне (фото: eatthis.com)

Приседания

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч.

Опустите тело, держа грудь приподнятыми, а руки прямо перед собой.

После этого вернитесь в исходное положение и повторите.

Приседания (фото: eatthis.com)

Румынская сословная тяга на одной ноге

Встаньте на одну ногу, слегка согнув колено, держа в руках гантели или гири.

Наклонитесь, вытянув противоположную ногу сзади. Опустите вес на пол, затем вернитесь в исходное положение.

Румынская сословная тяга на одной ноге (фото: eatthis.com)

Прыжки

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч.

Руки вытяните вперед для равновесия.

Присядьте и выпрыгните изо всех сил. При этом руки поднимайте вверх.

Прыжки (фото: eatthis.com)

Махи гирями

Встаньте, расставив ноги немного шире, чем на ширине бедер.

Держите гирю двумя руками перед бедрами. Проведите ее между бедрами и назад вперед на уровне плеч.

Махи гирями (фото: eatthis.com)

Туловище в сторону

Сядьте на пол, согнув колени. Держите гантель в руках, и слегка делайте наклоны в каждую сторону.

Поверните туловище в сторону, прижав вес к полу возле бедра.

Чередуйте из стороны в сторону, задействуя пресс.

Туловище в сторону (фото: eatthis.com)

Прыжки с махами

Начинайте в положении стоя, ноги вместе, а руки сложены по бокам. Прыгайте ногами в стороны и поднимайте руки над головой. Вернитесь в исходное положение, сведя ноги вместе в следующем прыжке. Руки одновременно нужно опустить.

Прыжки с махами (фото: eatthis.com)