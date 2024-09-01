6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідниць
Фітнес-гумки вже кілька років є одними з найпопулярніших знарядь для тренувань. Вони допомагають чудово активізувати м’язи сідниць і стегон. Вправи з такою гумкою допоможуть ефективно накачати міцні сідниці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Сідничний місток
Одягніть навколо стегон резинку та ляжте на спину на килимок, а руки покладіть з боків.
Ноги притисніть до сідниць. Стисніть сідничні м’язи та підніміть стегна догори, утримуючи шию на землі.
Досягнувши вершини, затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд.
Виконайте до 5 підходів по 15-20 повторень.
Сідничні містки (фото: eatthis.com)
Присідання
Натягніть резинку на стегнах. Руки зімкніть в кулак перед собою і повільно присідайте, розставивши ноги на ширині плечей. Вправа залучає м'язи ніг, стегон і сідниць.
Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-12 повторень.
Присідання (фото: eatthis.com)
Випади
Поставте передню ногу на підлогу і зробіть крок назад другою.
Зігніть коліна й опустіться в випад, поки коліно не зависне над землею.
Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-12 повторень на кожну сторону.
Випади (фото: кадр з відео)
Крок в сторону
Встаньте прямо, а ноги поставте на ширині плечей. Резинку розтягніть між ніг, відставте ногу широко в сторону.
Поверніть ногу в початкове положення. Повторіть на іншу сторону.
Виконайте від 10 до 15 повторень, чергуючи кроки з боку в бік.
Крок в сторону (фото: eatthis.com)
Бокові підйоми
Ляжте на підлогу на бік, спираючись на руку на лікті. Резинку розтягніть на стегнах.
Підніміть коліна під кутом 90 градусів і опускайте верхню ногу, потім повторіть на іншому боці.
Переконайтеся, що ваші стопи залишаються разом, коли ви повертаєте верхню ногу.
Бокові підйоми (фото: eatthis.com)
Махи ногою вгору
Встаньте на підлогу на коліна і лікті. Резинку розтягніть над колінами.
По черзі піднімайте одну ногу вгору, зберігаючи пряму спину.
Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-15 повторень на кожну сторону.
Махи ногою вгору (фото: eatthis.com)
Раніше ми повідомляли про 5 вправ на сходах для струнких стегон, пружних сідниць та спалення калорій.
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