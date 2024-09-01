6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідниць

Фітнес-гумки вже кілька років є одними з найпопулярніших знарядь для тренувань. Вони допомагають чудово активізувати м’язи сідниць і стегон. Вправи з такою гумкою допоможуть ефективно накачати міцні сідниці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Сідничний місток

Одягніть навколо стегон резинку та л яжте на спину на килимок, а руки покладіть з боків.

Ноги притисніть до сідниць. Стисніть сідничні м’язи та підніміть стегна догори, утримуючи шию на землі.

Досягнувши вершини, затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд.

Виконайте до 5 підходів по 15-20 повторень.

Сідничні містки (фото: eatthis.com)

Присідання

Натягніть резинку на стегнах. Руки зімкніть в кулак перед собою і повільно присідайте, розставивши ноги на ширині плечей. Вправа залучає м'язи ніг, стегон і сідниць.

Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-12 повторень.

Присідання (фото: eatthis.com)

Випади

Поставте передню ногу на підлогу і зробіть крок назад другою.

Зігніть коліна й опустіться в випад, поки коліно не зависне над землею.

Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-12 повторень на кожну сторону.

Випади (фото: кадр з відео)

Крок в сторону

Встаньте прямо, а ноги поставте на ширині плечей. Резинку розтягніть між ніг, відставте ногу широко в сторону.

Поверніть ногу в початкове положення. Повторіть на іншу сторону.

Виконайте від 10 до 15 повторень, чергуючи кроки з боку в бік.

Крок в сторону (фото: eatthis.com)

Бокові підйоми

Ляжте на підлогу на бік, спираючись на руку на лікті. Резинку розтягніть на стегнах.

Підніміть коліна під кутом 90 градусів і опускайте верхню ногу, потім повторіть на іншому боці.

Переконайтеся, що ваші стопи залишаються разом, коли ви повертаєте верхню ногу.

Бокові підйоми (фото: eatthis.com)

Махи ногою вгору

Встаньте на підлогу на коліна і лікті. Резинку розтягніть над колінами.

По черзі піднімайте одну ногу вгору, зберігаючи пряму спину.

Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-15 повторень на кожну сторону.