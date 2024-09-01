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6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідниць

Неділя 01 вересня 2024 17:01
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6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідниць Які вправи з резинкою допоможуть накачати сідниці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фітнес-гумки вже кілька років є одними з найпопулярніших знарядь для тренувань. Вони допомагають чудово активізувати м’язи сідниць і стегон. Вправи з такою гумкою допоможуть ефективно накачати міцні сідниці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Сідничний місток

Одягніть навколо стегон резинку та ляжте на спину на килимок, а руки покладіть з боків.

Ноги притисніть до сідниць. Стисніть сідничні м’язи та підніміть стегна догори, утримуючи шию на землі.

Досягнувши вершини, затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд.

Виконайте до 5 підходів по 15-20 повторень.

6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідницьСідничні містки (фото: eatthis.com)

Присідання

Натягніть резинку на стегнах. Руки зімкніть в кулак перед собою і повільно присідайте, розставивши ноги на ширині плечей. Вправа залучає м'язи ніг, стегон і сідниць.

Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-12 повторень.

6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідницьПрисідання (фото: eatthis.com)

Випади

Поставте передню ногу на підлогу і зробіть крок назад другою.

Зігніть коліна й опустіться в випад, поки коліно не зависне над землею.

Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-12 повторень на кожну сторону.

6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідницьВипади (фото: кадр з відео)

Крок в сторону

Встаньте прямо, а ноги поставте на ширині плечей. Резинку розтягніть між ніг, відставте ногу широко в сторону.

Поверніть ногу в початкове положення. Повторіть на іншу сторону.

Виконайте від 10 до 15 повторень, чергуючи кроки з боку в бік.

6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідницьКрок в сторону (фото: eatthis.com)

Бокові підйоми

Ляжте на підлогу на бік, спираючись на руку на лікті. Резинку розтягніть на стегнах.

Підніміть коліна під кутом 90 градусів і опускайте верхню ногу, потім повторіть на іншому боці.

Переконайтеся, що ваші стопи залишаються разом, коли ви повертаєте верхню ногу.

6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідницьБокові підйоми (фото: eatthis.com)

Махи ногою вгору

Встаньте на підлогу на коліна і лікті. Резинку розтягніть над колінами.

По черзі піднімайте одну ногу вгору, зберігаючи пряму спину.

Виконайте від 3 до 5 підходів по 10-15 повторень на кожну сторону.

6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідницьМахи ногою вгору (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли про 5 вправ на сходах для струнких стегон, пружних сідниць та спалення калорій.

Також ми писали, які вправи допоможуть перевірити рівень фізичної піготовки.

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