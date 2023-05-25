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8 фільмів про НБА, які захоплять не лише любителів баскетболу

Дивіться 8 найкращих фільмів про НБА (колаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Плей-офф НБА 2023 у розпалі. Для багатьох любителів баскетболу з різних куточків планети цей турнір Національної баскетбольної асоціації – найяскравіша спортивна подія сезону. Тут є й інтрига, і емоції, і яскраві слем-данки, про які фанати та гравці розповідатимуть своїм дітям та онукам...

Але ще більше емоцій містять у собі фільми про НБА, якими ми хочемо прямо зараз поділитися з вами. І ці 8 картин точно захоплять вас, навіть якщо ви не є затятим шанувальником цього виду спорту.

Команда зі штату Індіана

У стрічці розповідається історія баскетбольної команди середньої школи, яка виграла чемпіонат штату. Фільм заснований на реальних подіях, у вільній трактовці того, що відбулося зі шкільною командою Мілана, яка виграла чемпіонат штату в 1954 році.

Білі люди не вміють стрибати

Ця культова спортивна комедія сподобається як любителям спорту, так і тим, хто нічого не розуміє у баскетболі.

Над кільцем

Фільм розповідає про молодого перспективного баскетболіста, вплив на якого мають місцевий кримінальний авторитет Берді та охоронець школи, Шепард, який сам є талановитим гравцем у баскетбол.

Космічний джем

Культовий сімейний комедійний анімаційно-ігровий фільм 1996 року. Картина розповідає про вигадані пригоди баскетболіста Майкла Джордана та мультиплікаційних персонажів Looney Tunes.

Знайти Форестера

Фільм розповідає про юного Джамала Уоллеса - талановитого баскетболіста із задатками літературного обдарування.

Прорватися до НБА

У головній ролі цієї спортивної драми знявся Адам Сендлер, який зіграв скаута НБА, який знаходить в Іспанії недосвідченого, але талановитого гравця і намагається підготувати його до драфту НБА. Роль основного антагоніста виконав нападник "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Ейр

Історія про співпрацю бренду спортивного взуття Nike та баскетболіста Майкла Джордана у 1980-х роках.

Тренер Картер

Цей фільм заснований на реальних подіях з життя тренера Кена Картера - у минулому баскетболіста, який став тренером шкільної команди Річмонда.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які 5 крутих українських фільмів потрібно подивитися неодмінно.

А також розповідали про те, що названо найкращі українські фільми 2022 року.

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