8 фактів про вікторіанську Англію, які змусять вас почервоніти

Таємниці вікторіанських громадських туалетів

У вікторіанській Англії, де існувала чітка межа між публічними і приватними сферами, жінки були змушені ретельно планувати свої прогулянки, щоб уникнути неприємних ситуацій, пов'язаних з відсутністю доступу до громадських туалетів.

Оскільки такий сервіс був доступний лише для чоловіків, це підкреслювало різницю в статусі між чоловіками та жінками в суспільстві. Такі умови мали свої витоки в вікторіанській моралі, де жінка була символом домашнього затишку, а не частиною публічного життя.

Проте варто зазначити, що жінки, як і чоловіки, потребували елементарних зручностей, таких як громадські туалети, і боротьба за ці права стала одним з важливих кроків у розвитку фемінізму.

Небезпечні зелені барвники

Смарагдово-зелений колір став популярним серед модниць, але він приховував за собою небезпеку, оскільки для його виготовлення використовували миш'як, що могло призвести до серйозних отруєнь.

Спочатку ця фарба вважалася дуже модною і використовувалася для декорування як одягу, так і інтер'єрів. Проте з часом з'ясувалося, що токсичні властивості цієї фарби мають непередбачувані наслідки для здоров'я.

Небезпека стосувалася не тільки тих, хто носив такі сукні, але й домашніх господарок, що проводили час у приміщеннях з отруєними шпалерами або килимами. Токсичні барвники продовжували використовуватися довгий час, перш ніж було виявлено їхню шкоду.

Зелені сукні були у моді у вікторіанські часи (фото: Вікіпедія)

Як можна було визначити чоловіка за його зовнішністю

Вікторіанці приділяли велику увагу вибору партнера для шлюбу, намагаючись оцінити його не лише за соціальним статусом, але й через різні фізичні ознаки, що, на їхню думку, могли вказувати на моральні якості.

Величезну увагу приділяли формі носа, черепа і навіть різниці у віці між майбутнім подружжям, щоб з'ясувати, чи буде шлюб успішним. Вважалося, що ці ознаки можуть передбачити, як складатимуться стосунки у шлюбі, та навіть визначити кількість і виховання дітей.

А ще були правила, за якими відразу оцінювали, чи слід людині вважатися потенційним другом або ворогом, ґрунтуючись на фізичних характеристиках. Це підкреслює, наскільки забобонним було суспільство, адже навіть наука не могла довести точність таких методів.

Темрява та манекени як інструменти лікарів

Оскільки в епоху королеви Вікторії медичні огляди були досить особливим та інтимним процесом, то до них підходили з величезною обережністю, щоб зберегти пристойність.

Лікарняні огляди проводилися в затемнених приміщеннях або за допомогою спеціальних манекенів, що дозволяли приховати інтимні частини тіла. Крім того, супроводжуючі жінки мали завжди перебувати поруч, щоб оберігати честь і гідність пацієнтки.

Сукня з криноліном у розрізі (фото: Вікіпедія)

Чому швидкість поїздів лякала людей?

Залізничні подорожі були новим феноменом для вікторіанців, і через їхній високий темп та швидкість, люди почали хвилюватися, що це погано позначиться на психічному стані пасажирів.

Перші поїзди, попри свою зручність, стали об'єктами страху, адже багато хто вважав, що швидкість поїзда може мати негативний вплив на мозок людини. Газети активно обговорювали випадки психічних розладів, що виникали через залізничні подорожі, підкріплюючи цей міф.

Це спричинило законодавчі ініціативи, які намагались контролювати поведінку пасажирів, аби уникнути паніки та запобігти божевільним випадкам. Та з часом люди звикли до нової реальності і вже не боялися подорожей залізницею.

Мода на "чайні сукні"

Чайні сукні стали важливою частиною домашнього гардероба вікторіанських жінок, оскільки вони поєднували стиль і комфорт, що дозволяли їх носити вдома.

Ці сукні були вільного крою, що дозволяло жінкам розслаблятися і не відчувати себе обмеженими, як це було з корсетами і строгими вечірніми сукнями. Усе це підкреслювало той факт, що роль жінки в родині відрізнялася від її ролі на публіці, і вдома вона могла бути більш вільною.

Такий одяг була призначена лише для домашнього використання, тому в суспільстві вона вважалася неприязно показовою. Вікторіанці ставили великий акцент на зовнішній вигляд і правильну поведінку в публічному просторі.

Чайна сукня (фото: Вікіпедія)

Платіжна етика вікторіанської медицини

У вікторіанському суспільстві вважалося неприязним передавати гроші прямо з рук у руки, і це стосувалося навіть лікарських послуг. Як правило, плату за медичні послуги викладали особливим способом: гроші клали на стіл, не торкаючись рук лікаря.

Це правило виникло через традицію, згідно з якою "джентльмен" не повинен був займатися матеріальними питаннями. Саме тому існували ускладнення під час проведення медичних транзакцій: часто лікарі були високооплачуваними, але не приймали плату безпосередньо від своїх пацієнтів.

Вікторіанський погляд на жінок у штанах

До кінця вікторіанської епохи деякі жінки почали відмовлятися від корсетів і довгих спідниць на користь зручних штанів. Це була революція в моді, і хоча штани мали вигляд більш зручний, аніж розкішні спідниці, слово "штани" було неприязно сприйняте.

Їх носили під виглядом "роздвоєних спідниць", що дозволяло жінкам виглядати елегантно і комфортно, але без порушення моральних норм. Карикатури на таких дам були поширені, але це не зупиняло тих, хто прагнув до більш зручного та практичного вбрання.

Вікторіанські купальні костюми (фото: Вікіпедія)