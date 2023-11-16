8 безкоштовних альтернатив Microsoft Office

Microsoft Office Online (веб-версія Word)

Платформи: Windows, macOS, Android, iOS

Повний офісний пакет Microsoft 365 доступний за підпискою, проте ви можете безкоштовно користуватися веб-версіями деяких програм, таких як Word, Excel, PowerPoint і OneNote.

Якщо ви звикли до стандартного Microsoft Office, перехід до онлайн-варіанту буде легким: веб-версії програм мають ідентичний дизайн своїм настільним аналогам. Більше того, ви не матимете проблеми з використанням традиційних офісних форматів Microsoft.

Тим не менш, веб-програми не надають можливості роботи офлайн і позбавлені деяких функцій, таких як зведені таблиці, редактор баз даних і підтримка форматів RTF, HTML та інших. Створені документи автоматично зберігаються у хмарному сховищі MS OneDrive.

Microsoft Office Online (фото: Wikipedia)

Google Документи, Таблиці и Презентації

Платформи: веб-приложение, iOS, Android.

Набір веб-програм для офісу від Google ідеально підходить для спільної роботи в команді. Проект розроблено з урахуванням можливості спільного редагування документів у режимі реального часу, але навіть для індивідуальних користувачів може бути відмінною альтернативою продукції Microsoft.

Завдяки повній крос-платформності можна використовувати будь-які пристрої. На відміну від Microsoft Office Online, тут редагування документів можливе і без інтернету, але для цього потрібно встановити розширення для браузера Chrome. Програми Google також зручно інтегруються з іншими сервісами компанії, такими як Диск, Календар та Gmail.

Незважаючи на підтримку форматів Microsoft, іноді збережені у Word або PowerPoint файли можуть частково втратити форматування під час відкриття у сервісах Google. Крім того, деякі функції та налаштування оформлення можуть не вистачати в Google, але для більшості користувачів це може залишитися непоміченим.

Google Документи, Таблиці и Презентації (фото: PNGWing)

Apple iWork

Платформи: iOS, macOS.

Apple надає безкоштовну альтернативу пакету Microsoft Office у вигляді iWork. Цей набір включає програми Pages, Numbers і Keynote, які не поступаються за функціональністю продукції конкурента. З їх допомогою можна займатися текстовою обробкою, створювати таблиці та розробляти презентації відповідно.

Якщо ви звикли використовувати Office, програми в iWork можуть здатися незвичними, і вам, можливо, знадобиться деякий час для адаптації до нового інтерфейсу. Однак, стандартні формати документів Microsoft будуть повністю сумісні з iWork.

Офісні програми Apple підтримують спільне редагування файлів у режимі онлайн і доступні як на macOS і iOS, так і для користувачів Windows через браузер на сайті iCloud.

Apple iWork (фото: Actualidad Phone)

WPS Office

Платформи: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

WPS Office майже ідентичний Microsoft Office, включаючи як основні функції, так і дизайн інтерфейсу, що забезпечує схожий досвід користувача в цілому.

У складі пакета доступні аналоги Word, PowerPoint і Excel, які повністю сумісні з усіма відповідними форматами Microsoft. Крім того, увімкнено редактор PDF-файлів.

Для колективної роботи передбачена окрема онлайн-версія WPS Docs у браузері, хоча вона має менші можливості форматування порівняно з версією для операційних систем.

WPS Office (фото: Wikipedia)

SoftMaker FreeOffice

Платформи: Windows, Linux, Android.

Ще одна вдала копія пакета Microsoft, хоч і не така точна, як набір WPS. FreeOffice більше нагадує старі версії Microsoft Office.

Завантаживши програму, ви отримуєте безкоштовні аналоги Word, PowerPoint та Excel. Будь-які формати, збережені в цих програмах, можна відкривати у FreeOffice, не боячись втратити форматування. Більше того, програма дозволяє зберігати файли у PDF та ePub. А ось можливості для командної роботи з документами по Мережі не передбачено.

На жаль, у безкоштовній версії FreeOffice відсутній тезаурус, який є важливим елементом для багатьох користувачів офісного програмного забезпечення.

SoftMaker FreeOffice (фото: SoftMaker)

LibreOffice

Платформи: Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

Можливо, єдиною повноцінною альтернативою пакету Microsoft є LibreOffice. Цей набір включає не лише аналоги Word, Excel і PowerPoint, але також редактор баз даних, який може замінити Microsoft Access.

Крім цього, в LibreOffice є програми Math і Draw, призначені для роботи з математичними формулами та векторними діаграмами.

LibreOffice здатний виконувати практично ті самі функції, що і Microsoft Office, включаючи підтримку традиційних форматів, і навіть пропонує додаткові можливості. Навколо цього офісного пакету зібралося активне співтовариство розробників, які постійно створюють різноманітні плагіни, що забезпечують легкість додавання нових функцій до програм.

Серед недоліків LibreOffice варто відзначити неможливість одночасного редагування документів з іншими користувачами мережі та відсутність мобільних додатків.

LibreOffice (фото: Wikipedia)

OnlyOffice

Платформи: Windows, Linux, macOS, iOS, Android.

OnlyOffice забезпечує сумісність із форматами DOCX, XLSX та PPTX. Редагування файлів здійснюється безпосередньо в цих форматах, або документи можуть бути конвертовані в них з інших версій. Інтерфейс пакету розроблений з урахуванням максимальної подібності до MS Office, що спрощує процес звикання.

Працювати з текстами, презентаціями, таблицями та формами можна як через веб-браузер, так і за допомогою десктопних програм. Крім того, є мобільні програми, в яких доступні всі основні інструменти для редагування та рецензування.

При спільній роботі зміни у документі автоматично фіксуються у режимі реального часу. Також передбачено режим збереження відповідної кнопки, що допомагає захистити файли від небажаних змін.

OnlyOffice (фото: OnlyOffice)

Calligra

Платформи: Windows, Linux, macOS, FreeBSD.

Цей офісний пакет спочатку створювався для Linux, але поступово з'явилися версії для Windows та MacOS. До його складу входять редактори тексту, таблиць, презентацій та векторної графіки. Окремо надається програма Kexi, призначена для роботи з базами даних і є аналогом MS Access.

Розробники також пропонують Calligra Gemini, що включає редактори тексту та презентацій. Ця програма заснована на забезпеченні зручності роботи з документами на планшеті або ноутбук з сенсорним екраном.

Інтерфейс значно відрізняється від MS Office, тому користувачеві може знадобитися час на адаптацію. Хоча одночасна спільна робота з файлами недоступна, в Calligra присутні всі основні інструменти редагування, що може бути достатнім для більшості користувачів.

Calligra (фото: Wikimedia)