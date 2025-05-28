8 безглуздих способів, якими сценаристи "зливали" акторів із серіалів

Іноді у світі серіалів трапляються такі неймовірні сюжетні повороти, що глядачі просто не можуть повірити - як же так сценаристи змогли так безглуздо позбутися улюблених героїв?

Чарлі Шин - "Два з половиною чоловіки"

Коли Чарлі Шина вигнали з серіалу "Двоє з половиною чоловіків" через його гучні образи на адресу шоуранера Чака Лорре (офіційна причина від CBS та Warner Bros. Television - "моральна розбещеність"), сценаристам довелося креативити, як позбутися його персонажа, Чарлі Харпера.

Вирішили зробити так: після медового місяця в Парижі з колишньою сталкеркою та нинішньою нареченою Роуз (Мелані Лінскі) Чарлі застали в ліжку з іншою жінкою, він впав із платформи метро і потрапив під поїзд, що вибухнув "як повітряна куля, наповнена м’ясом".

Кадр з серіалу "Два з половиною чоловіки"

Але це ще не кінець: персонаж повертався в серіалі спершу у вигляді привида, проклятого опинитися в тілі жінки (Кеті Бейтс), а в фіналі виявилося, що він насправді був живий весь цей час - застряг у підвалі Роуз і збирався вбити всіх інших, поки його не розчавив рояль, що впав із неба. І цього разу - назавжди.

Джордж Клуні - "Швидка допомога"

"Швидка допомога" зробила Джорджа Клуні зіркою. Коли він відчув смак голлівудського життя, вирішив покинути серіал і зосередитися на кіно. Сценаристи драматично розв’язали цю проблему: його персонаж, доктор Даг Росс, опинився в скандалі - він допоміг матері невиліковно хворої дитини обійти замки на машині знеболювальних, щоб ввести смертельну дозу.

Кадр з серіалу "Швидка допомога"

Йому загрожувало кримінальне переслідування, але лікарняний генетик стала на його захист. Через цей інцидент Даг звільнився і поїхав до Сіетла. Клуні з’являвся в кількох епізодах пізніше, включно з фіналом.

Айзек Гейз - "Південний парк"

Шеф - дорослий персонаж, якому діти в "Південному парку" довіряли як наставнику. Однак актор Ісаак Гейз вийшов зі шоу через критику серіалом Церкви саєнтології, членом якої він був.

Кадр з мультфільму "Південний парк"

Пізніше син актора повідомив, що рішення ухвалили, поки Ісаак був у лікарні після інсульту. У 10-му сезоні шеф приєднується до саєнтологічної організації, а потім переживає абсурдні і жорстокі вбивства: спалення, насадження на палю, розірвання ведмедем і гірським левом.

Лі Норріс - "Хлопчик знайомиться зі світом"

У серіалі Лі Норріс зіграв головного ботаніка класу - Стюарта Мінкуса. Цей хлопець завжди ходив з ножем, окулярами в дротяній оправі і гігантським водяним пістолетом. Він з'являвся кілька разів у першому сезоні, але після фіналу цього сезону - серії “Я мрію про Фіні” - просто зник з серіалу.

Кадр з серіалу "Хлопчик знайомиться зі світом"

У тій фінальній сцені Корі, Шон, Мінкус і Топанга намагаються подумки ввімкнути лампочку, але Корі та Шон вирішують спрямувати свою ментальну енергію на те, щоб змусити Мінкуса зникнути. І знаєте що? Вони справді це зробили - і після того ніхто його більше не бачив. Лише в п’ятому сезоні, у серії “Випускний”, з'ясувалося, що його просто перевели в інший клас, що знаходиться далі по коридору."

Ніна Добрев - "Щоденники вампіра"

Ніна Добрев планувала піти зі "Щоденників вампіра" після шести сезонів. Щоб "попрощатися" з її персонажем Оленою Гілберт, у фіналі 6 сезону гібрид вампіра і відьми Кай наклав на неї закляття: поки жива її найкраща подруга Бонні, Олена буде спати вічним сном без надії на пробудження. Це був шок для фанатів, адже Олена - одна з головних героїнь серіалу.

Кадр з серіалу "Щоденників вампіра"

Шеннен Догерті - "Зачаровані"

Вже покійна Шеннен Догерті покинула "Зачаровані" або через суперечки з колегами, або з творцем Аароном Спеллінгом, або була звільнена через позасерійну драму - точної версії немає. Її персонаж Прю Холлівелл пожертвувала собою у третьому сезоні, загинувши від демона вітру під час заплутаного сюжету з подорожами в часі. Її замінила Пейдж Меттьюс (Роуз МакҐован).

Кадр з серіалу "Зачаровані"

Тревіс Фіммел - "Вікінги"

Рагнар Лодброк, якого грав Тревіс Фіммел, мав померти в першому сезоні, але автори залишили його на три сезони. Його смерть була жорстокою: король Нортумбрії Еллі катував Рагнара, а потім кинули у яму з отруйними зміями, де він і помер. За легендою, бог Один повідомив його синам, що Рагнар помер і чекає їх у Вальгаллі.

Кадр з серіалу "Вікінги"

Т. Р. Найт - "Анатомія Грей"

Джордж О’Меллі (Т. Р. Найт) був одним із улюблених персонажів, але його смерть стала однією з найбільш суперечливих. Після п’яти сезонів персонаж вирішує вступити в армію як хірург-травматолог.

Кадр з серіалу "Анатомія Грей"

У фіналі п'ятого сезону він отримує емоційний прощальний день. Потім у шостому сезоні його привозять в лікарню після того, як він стрибнув під автобус, рятуючи жінку, але помирає під час операції. Відхід актора був пов’язаний з розбіжностями щодо ролі та його публічним камінг-аутом.