79-річний мешканець Дніпра розповів свою історію музею "Голоси мирних"

"Квартира розбита, вікна, двері вхідні вибило, перебувати там не можна. Але дуже багато допомоги, люди згуртувалися. Я просто вражений, мені навіть плакати хочеться... Чуйність людей у такий важкий час - це нас рятує", - зізнається Євген.

У будинку він жив майже 50 років: з того часу, коли кутових під’їздів не було, лише чотири секції, побудовані у 1976 році. Дім призначався переважно для учасників війни, був охайним, гарно оформленим ззовні та зсередини.

"Під час вибуху нас не було вдома. Коли вилітали рами, вони пройшли над столом, де ми зазвичай сидимо з дружиною, і врізалися в протилежну стіну. Якби ми були вдома, нам би голови відрубало", - розповідає чоловік.

Євген каже, що хоче й сам допомагати людям, які постраждали від війни. Наразі ж головне - щоб було, де жити. І попри всі негаразди, чоловік продовжує дякувати тим, хто надає підтримку.

"Дуже дякую нашому народу. Дружному, єдиному. І дай Боже, скоріше б перемога", - каже Євген.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - масштабний архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 60 000 історій.