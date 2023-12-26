72-річна поранена з Кривого Рогу пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

"Для мене це так було приємно... Тут все продумане для людини, до дрібниць. Унікальний, чуйний персонал. Я дуже задоволена і всім рекомендую. Дякую Фонду за те, що дійсно допомагає людям. Прогрес є - я вже можу нахилятися, можу сидіти безболісно, можу надіти шкарпетки, застібнути чоботи, а для людини це дуже важливо", - ділиться жінка.

Коли почалася повномасштабна війна, вони з чоловіком допомагали переселенцям та пораненим - збирали все, що виростили на власній дачі, та відвозили туди, де люди найбільше потребували допомоги. Життя подружжя докорінно змінилося після того, як 31 липня російська ракета вибухнула у 50 метрах від їхньої дев’ятиповерхівки.

"Я почула свист і розвернулася до вікна. Мене вибуховою хвилею кинуло на меблі. Я спиною впала і поламала хребет. Біль неймовірний... Мене повезли в лікарню. Вставили титанову систему в хребет, зафіксували поламаний хребець", - розповідає жінка.

Після операції Лариса Іванівна потребувала реабілітації. Її чоловік звернувся до Фонду Ахметова. Незабаром подружжя вирушило до санаторію, де жінка пройшла курс відновлення. Вона відмічає покращення свого стану та з оптимізмом дивиться у майбутнє.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).