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72-річна поранена з Кривого Рогу пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

72-річна поранена з Кривого Рогу пройшла реабілітацію від Фонду Ріната Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У останній день липня 2023 року поруч з її будинком у Кривому Розі влучила ракета. 72-річна Лариса Іванівна була на кухні, біля відкритого вікна. Вона сильно постраждала: отримала мінно-вибухові травми та компресійно-уламковий перелом хребта.

За кілька місяців після складної операції Лариса Іванівна пройшла курс реабілітації, організований на Закарпатті Фондом Ріната Ахметова.

"Для мене це так було приємно... Тут все продумане для людини, до дрібниць. Унікальний, чуйний персонал. Я дуже задоволена і всім рекомендую. Дякую Фонду за те, що дійсно допомагає людям. Прогрес є - я вже можу нахилятися, можу сидіти безболісно, можу надіти шкарпетки, застібнути чоботи, а для людини це дуже важливо", -  ділиться жінка.

Коли почалася повномасштабна війна, вони з чоловіком допомагали переселенцям та пораненим - збирали все, що виростили на власній дачі, та відвозили туди, де люди найбільше потребували допомоги. Життя подружжя докорінно змінилося після того, як 31 липня російська ракета вибухнула у 50 метрах від їхньої дев’ятиповерхівки.

"Я почула свист і розвернулася до вікна. Мене вибуховою хвилею кинуло на меблі. Я спиною впала і поламала хребет. Біль неймовірний... Мене повезли в лікарню. Вставили титанову систему в хребет, зафіксували поламаний хребець", - розповідає жінка.

Після операції Лариса Іванівна потребувала реабілітації. Її чоловік звернувся до Фонду Ахметова. Незабаром подружжя вирушило до санаторію, де жінка пройшла курс відновлення. Вона відмічає покращення свого стану та з оптимізмом дивиться у майбутнє.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

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