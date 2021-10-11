ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

72-летнего Валерия Леонтьева срочно госпитализировали

Новина українською →
Москва, Россия, Понедельник 11 октября 2021 14:33
72-летнего Валерия Леонтьева срочно госпитализировали Фото: Валерий Леонтьев госпитализирован (facebook.com/ LeontievValera)
Автор: Анна Шиканова

Валерия Леонтьева госпитализировали в Москве. У 72-летнего эстрадного исполнителя диагностировали коронавирус, и медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

Детали сообщили в Telegram-канале Mush.

72-летний Валерий Леонтьев был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Заболел кумир 80-х и 90-х годов несколько дней назад. Врачам он пожаловался на слабость, кашель и высокую температуру.

Сначала артист лечился дома самостоятельно, принимал таблетки. Но после того, как тест ПЦР показал положительный результат, Леонтьев решил обратиться за помощью к медикам.

Сейчас его состояние врачи оценивают, как среднетяжелое.

Стоит отметить, что у 72-летнего Леонтьева в 2021 году были проблемы со здоровьем. Весной он перенес две сложные операции – на глазах и коленных чашечках. В течение нескольких месяцев он восстанавливался после хирургического вмешательства и приостановил свою концертную деятельность.

Валерий Леонтьев – советский и российский певец, композитор и актер. Имеет звание заслуженного артиста Украинской СССР с 1987 года.

Многократный обладатель многих музыкальных премий. Выпустил более 20 альбомов. Родился в 1949 году в Коми АССР, его мама – родилась в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые обнаружили новый неизвестный вирус, который передается через укусы клещей и вызывает лихорадку.

А также рассказывали о том, что Ани Лорак впервые объяснила, почему не выступает в Украине и живет в России.

Читайте РБК-Украина в Google News
певец госпитализация Леонтьев
LITE
Праздник 11 октября: почему сегодня нельзя выходить из дома и что лучше не есть
Праздник 11 октября: почему сегодня нельзя выходить из дома и что лучше не есть